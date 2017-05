“VTM-programma Pro Deo schendt beroepsgeheim advocaten”

De Orde van Vlaamse Balies is ontevreden over de VTM-docureeks ‘Pro Deo’. De Antwerpse stafhouder schreef zelfs al een brief naar de makers waarin hij verzoekt geen fragmenten te tonen van gesprekken van de advocaten van zijn balie en hun cliënten. “Want de eerste afleveringen zaten vol fragmenten waarin het beroepsgeheim wordt geschonden.”

“We moeten duidelijk maken dat hij begonnen is, en niet jij. Dat jij uitgelokt bent. Ik wil er een vrouwenhistorie van ­maken. Dan kunnen we naar vrijspraak gaan op grond van uitlokking.” Het VTM-programma Pro Deo toonde donderdagavond hoe advocate Hélène Claeys haar cliënt uitlegde welk verhaal ze in de rechtbank wilde ophangen. Ze legde haar tactiek open en bloot op tafel, terwijl de camera’s draaiden.

Opvallend, maar ook not done, volgens Gracy Saerens van de Orde van Vlaamse Balies. “Het kan niet dat de makers van Pro Deo persoonlijke gesprekken tussen advocaat en cliënt op televisie tonen. De advocaat houdt zich niet aan zijn beroepsgeheim en de makers plegen contractbreuk. Het zijn de stafhouders (de tuchtoverste van de advocaten, nvdr.) die moeten ingrijpen. Volgende week woensdag zitten we samen om de zaak te bespreken.”

Foto: atv

Stafhouder Jan Meerts van de Antwerpse balie schreef alvast een brief naar de makers van Pro Deo, ook al waren geen van zijn advocaten in beeld te zien. “Ik wil geen vertrouwelijke gesprekken met de advocaten van mijn balie en hun cliënten op tv zien.”

Gesprekken vooraf

Kris Hoflack, algemeen hoofdredacteur van VTM Nieuws, neemt akte van de kritiek. “Iedereen mag een mening hebben, maar er zijn met alle betrokkenen duidelijke afspraken gemaakt. Bovendien wordt elke aflevering voor uitzending door de betrokken stafhouders en advocaten bekeken en ook goedgekeurd. Als ze niet akkoord gaan, dan wordt dat besproken en passen we gevoelige passages doorgaans ook aan.”

Hélène Claeys, een van de gevolgde advocaten, bevestigt. “Samen met mijn stafhouder weeg ik af wat getoond wordt. Wat we niet op televisie willen, laten de makers vallen. Ik ben heel tevreden.”

Brugs stafhouder Brigitte Vander Meulen betreurt de kritiek op het programma. “Eindelijk komt de jonge ­advocaat eens goed in beeld. En ik zie geen graten in het ­tonen van die gesprekken. Wat in het programma ­getoond wordt, is ook te horen op een openbare zitting van de rechtbank. Natuurlijk moet de kijker geen vertrouwelijke ­info te horen krijgen. Maar tot nu is dat nooit gebeurd.”

In principe kunnen advocaten tucht- of zelfs strafrechtelijk worden vervolgd voor de schending van het beroeps­geheim. Voor de makers hangt er daarentegen geen sanctie aan vast als blijkt dat ze contractbreuk pleegden.