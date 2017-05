Regering wil uw vingerafdruk, en wel om deze reden

Premier Charles Michel (MR) heeft zijn eerste trofee voor de superministerraad van zondag al op zak. Zowel Open VLD als N-VA doet water bij de wijn om de vingerafdrukken voor de identiteitskaarten in te voeren. De definitieve beslissing valt pas morgen, maar de concrete afspraken rond de gevoelige maatregel liggen nu al vast.

Waarom heeft de regering onze vingerafdrukken nodig?

De regering ziet de vinger­afdrukken vooral als een beveiligingsmaatregel om fraude met identiteitskaarten tegen te gaan. Ze komen dus gewoon als extra controle op de chip van onze identiteitskaart. “Een beetje zoals sommige smartphones nu al vinger­afdrukken gebruiken als identificatiemiddel”, klinkt het. Onder meer voor efficiëntere grenscontroles is dat een belangrijke stap in de goede richting. Iets minder gezellig, maar wel praktisch: ook voor een snellere identificatie van stoffelijke overschotten kunnen vinger­afdrukken handig zijn.

Waarvoor zullen de vingerafdrukken niet gebruikt worden?

Het is geen geheim dat ­minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) nog een stap verder wil gaan en alle vingerafdrukken in een grote database wil bundelen. Voor de speurders van de ­politie zou zo’n databank een goudmijn zijn, in de strijd tegen terreur. “Mensen die niets verkeerds doen, moeten toch geen schrik hebben dat hun vingerafdruk in een systeem zit?”, zei Jambon daar al over. Na forse tegenwind van Open VLD komt die databank er niet. N-VA laat het idee nog niet los, “maar we zetten toch al hele stap vooruit”.

Waarom lag dit zo gevoelig bij Open VLD?

“Een disproportionele maatregel, of zijn we plots ­allemaal terreurverdachten geworden?”, ging Open VLD-vicepremier Alexander De Croo enkele maanden geleden nog tekeer tegen de maatregel. Vooral de bezwaren rond privacy waren voor de partij doorslaggevend om de beslissing van tafel te vegen. Nu gaat Open VLD dus toch deels overstag onder de strikte garantie dat er “geen algemene databank van 12 miljoen Belgische vingerafdrukken” komt. De partij wijst er wel op dat ook deze beslissing nog de toets van de Privacycommissie moet doorstaan. En die was in het verleden al bijzonder streng.

Waarom is deze beslissing zo belangrijk voor premier Michel?

In de aanloop naar de speciale ­ministerraad van zondag is het een belangrijk signaal dat de coalitiepartners weer bereid zijn om ­elkaar wat successen te gunnen. Na een periode vol interne relletjes moeten drie thematische “superministerraden” – al wil de premier die zelf niet zo ­noemen – de regering nieuw ­leven inblazen. Zondag staan behalve de vingerafdrukken nog talloze voorstellen rond het thema “veiligheid” op de agenda. “Het bewijst toch dat de methode al zijn nut heeft ­bewezen”, klinkt het binnen de regering. “De premier heeft een momentum gecreëerd.”

Moeten we nu allemaal meteen naar het gemeentehuis?

Nee, de regering gaat de maatregel geleidelijk invoeren bij de nieuwe identiteitskaarten. Wie dus nog maar net een nieuwe identiteitskaart kreeg, moet zich de komende tien jaar nog geen zorgen maken.