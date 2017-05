Natalia in tranen: “Nu pas kan ik mijn moeder zeggen dat ik dankbaar ben”

Natalia hing erg aan haar papa, die overleden is. Maar in ‘Liefde voor Muziek’ kon ze nu ook haar liefde voor haar mama uiten. Foto: vtm

De volgende aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ wordt de meest emotionele van de hele reeks. Natalia barst in tranen uit na haar optreden, wat een eerbetoon is aan haar moeder. “Onze band is niet altijd ­zoals het zou moeten zijn.”

Er zijn al wat traantjes gevloeid de voorbije weken in Liefde voor Muziek, maar de aflevering van aanstaande maandag wordt nóg heftiger. Natalia zingt een Engelstalige cover van Dankbaar, een nummer van Gers Pardoel dat hij schreef voor zijn vader. In het nummer rapt hij over zijn gestorven moeder, en hoe hij nu pas beseft hoe hard zijn vader zijn best deed om na haar dood voor het gezin te blijven zorgen. “Ik heb het omgedraaid”, zegt Natalia. “Mijn vader is overleden en ik richt me tot mijn moeder.”

Natalia zingt in het nummer onder meer dat ze dankbaar is dat haar moeder er nog is en dat ze haar de hand wil ­reiken. Sorry dat ik zo egoïstisch was, ik was te veel ­gevangen in mijn eigen ­verdriet, klinkt het. En ook: Er was zo veel pijn en ik had ­iemand nodig om de schuld te geven.”

Tijdens het optreden houdt Natalia zich sterk, maar zodra ze terug bij haar Liefde voor Muziek-collega’s zit, breekt ze en komen de tranen.

Papa’s kindje

“De band tussen mij en mijn moeder is niet altijd zoals het moet zijn”, aldus Natalia. “Ik weet dat ik veel over mijn ­vader spreek, ik denk nog elke dag aan hem. Ik was echt een papa’s kindje. Mijn moeder zegt weleens: Het gaat altijd over onze papa, en ikke dan? Met dit nummer kan ik ein­delijk eens tonen aan haar dat ik haar wel degelijk dankbaar ben.”

In vorige interviews stak Natalia haar bewondering voor haar vader niet onder stoelen of banken. Ook niet hoeveel verdriet ze had toen hij in november 2010 stierf aan kanker. “Ik ben iemand die confronteert, met mezelf, met andere mensen”, zegt ­Natalia. “Van papa heb ik geleerd dat je álles kan zeggen, als je het maar op een fatsoenlijke manier doet. Ik heb soms gewoon het gevoel dat er een oude ziel in mij zit. Misschien omdat ik een papa had die vijftig jaar ouder was. Ik ben daar blij mee. Hij kon mij veel meer meegeven. Maar dood is dood, papa is weg en hij kan me geen raad meer geven.”

Ook over de relatie met haar moeder vertelde ze in een interview met onze krant. “Onze band is na de dood van mijn vader niet hechter geworden, integendeel. Ik trek nog meer mijn plan dan vroeger”, aldus Natalia. “De band die ik met mijn vader had, heb ik niet met mijn moeder, ook nu niet. Wat niet wil zeggen dat ik geen goede moeder heb. Ze heeft altijd heel goed voor ons gezorgd en veel liefde gegeven. Ik werd doodgeknuffeld door haar, daar werd ik als puber ambetant van.” Pas jaren later kan Natalia toe­geven hoe ze zich echt voelt. Mama Arlette houdt ­maandagavond het best een zakdoek bij de hand als ze naar Liefde voor muziek kijkt.

INFO

Liefde voor Muziek

VTM, maandag 20.35 uur