CLUBNIEUWS. Paul Van Himst onder het mes, Izquierdo traint voluit

Dit weekend staat alles in het teken van Club Brugge - Anderlecht. De kans bestaat dat we zondagavond omstreeks 20u weten wie de nieuwe Belgische kampioen is. Anderlecht speelt dan tegen Club Brugge, maar zal helaas niet aangemoedigd worden door Paul van Himst. De coryfee van paars-wit werd opgenomen in het ziekenhuis. José Izquierdo trainde weer voluit, terwijl ook in Play-off 2 heel wat nieuws viel te rapen. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Paul Van Himst in ziekenhuis

Anderlecht-coryfee Paul Van Himst (73) zal de topper van morgen vanop zijn ziekbed moeten volgen. De 82-voudige ex-international lag gisteren vanwege een galcrisis op de operatietafel en moet het de komende dagen rustig aan doen. (lvdw)

CLUB BRUGGE. Izquierdo traint voluit, Refaelov mogelijk als joker

Preud’homme had gisteren goed nieuws over zijn ziekenboeg. Izquierdo, die donderdag plots afwezig was op training, trainde vrijdag voluit mee. “Jos was donderdag een beetje ziek, meer niet. Vandaag (gisteren, nvdr.) heeft hij gewoon meegetraind”, vertelde de Brugse coach. En er was nog goed nieuws. Refaelov, die vlak voor de match tegen Oostende uitviel met een nieuwe blessure aan de adductoren, traint vandaag voor het eerst mee met de groep. Mogelijk zit hij zondag als geheim wapen in de selectie. “Of Lior fit genoeg is om te spelen? Wat is fit, hé?”, aldus Preud’homme. “Zaterdag traint hij mee, en dan zien we wel.” Poulain en De Bock zijn sowieso out. (jve)

AA GENT. Mitrovic raakt maar niet van hamstringblessure af,

AA Gent-verdediger Stefan Mitrovic kampt al geruime tijd met een hardnekkige hamstringblessure en moest ook vorige week zondag in Oostende in de slotfase naar de kant. “Stefan kon net als de vorige weken pas halfweg de trainingsweek aansluiten. Maar telkens duikt die blessure opnieuw op tijdens de wedstrijd”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Als je weet dat een verdediger eigenlijk niet de 90 minuten kan volmaken, zit je met een vervelende situatie. Tegen Oostende was het niet anders. Na de 1-2 gaf Stefan aan dat hij niet verder kon, maar dan speelt hij toch nog twintig minuten om pas van het veld te gaan wanneer het kalf verdronken is. Je bent enorm beperkt in je wissels.”

Vanhaezebrouck lijkt dus toch van plan om na de desastreuze namiddag in Oostende zijn defensie te herschikken. “We zullen zien hoe Stefan zich voelt na de laatste training. En het is ook nog afwachten hoe Nana Asare de zaterdagtraining verteert. Hij kon donderdag aansluiten bij de groep. Samuel Kalu kon nog niet meetrainen, hij kampt nog steeds met een voetblessure die hij opliep na die forse ingreep van Milic.” (ssg)

Moses Simon doorbreekt de hegemonie van Yuya Kubo

Het prachtige doelpunt van Moses Simon in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge op de openingsspeeldag van Play-off 1, levert de Nigeriaanse flankaanvaller de hoofdprijs op in de verkiezing van het Doelpunt van de maand op de website van AA Gent op zijn website organiseert. Met 77 procent van de stemmen hield de Nigeriaan zijn ploegmakkers op ruime afstand.

Meteen doorbreekt Simon ook de hegemonie van Yuya Kubo, die de voorbije drie maanden telkens de hoofdvogel afschoot. Morgenmiddag ontvangt Simon — vlak voor de aftrap van de partij tegen Charleroi — een fles champagne uit de handen van een Gentse fan die op zijn doelpunt stemde en zo ook in de prijzen viel.(ssg)

KV KORTRIJK. Kage onder het mes

Het seizoen van Hervé Kage zit er definitief op. De Congolese Belg sukkelt al het hele seizoen met pubalgie en gaat daarom volgende week onder het mes. Kage zou na zijn ingreep net op tijd moeten hersteld zijn om de voorbereiding met KVK te hervatten. De laatste maanden speelde Kage vaker niet dan wel door zijn blessure. Voor Kortrijk — dat niets meer te winnen of te verliezen heeft — is een fitte Kage bij de start van volgend seizoen prioriteit, want

ondanks zijn blessuregevoeligheid kan de dribbelaar mooie cijfers voorleggen. In de beker en competitie samen was hij goed voor 9 doel­punten en 6 assists in 29 wedstrijden. (jve)

KV MECHELEN. Bjelica tot 2019 bij KV Mechelen

Aleksandar Bjelica ligt een jaar langer onder contract bij KV Mechelen. Het bestuur heeft nog geen akkoord met hem over een verlenging, maar lichtte wel al de optie in zijn contract, waardoor hij nu tot 2019 vastligt.

De 23-jarige Servische linksback zat gisteren zijn tweede en laatste schorsingsdag uit. Het is nu afwachten of Yannick Ferrera hem in de laatste wedstrijden van het seizoen opnieuw in de selectie opneemt. “Zodra hij er mentaal klaar voor is, speelt hij weer”, aldus Ferrera eerder deze week. (dvd)

KV OOSTENDE. De Bie (Cercle) wordt derde keeper

Omdat reservedoelmannen Didier Ovono en Jean Chopin straks transfervrij vertrekken en Justin Verlinden voor amateurclub Knokke koos, zocht KV Oostende een nieuwe derde doelman. Het kwam daarvoor uit bij Thomas De Bie (20) van Cercle Brugge. De jonge keeper (1m82) stond dit jaar in vier wedstrijden in doel bij de 1B-club alsook in een bekermatch en hij heeft een verleden bij de jeugd van KV Mechelen. De Bie was transfervrij en tekende bij KVO voor 1 jaar met optie. Hij moet de concurrentie aangaan met Silvio Proto en William Dutoit. (jug)

LIERSE. Trio komt dit seizoen niet meer in actie

Voor Aurélien Joachim (knie, foto), Ludovic Buysens (lies) en Anas Tahiri (schouder) zit het seizoen erop bij Lierse. Ook Ayyoub Allach en David Habarugira zullen zich beperken tot verder revalideren. Nathan Goris viel gisteren op training nog uit met een billetsel.(kugu)

LOKEREN. Ziekenboeg zit aardig vol

Lokeren-trainer Runar Kristinsson kan voor de wedstrijd van vanavond tegen Roeselare geen beroep doen op Mijat Maric (dij), Branislav Ninaj (dij), Lewis Enoh (dij), Ofkir (schouder) en Overmeire (schouder). Enoh trainde gisteren deels mee, maar is niet 100 procent fit. Volgende week maandag moet duidelijk zijn of Ofkir opnieuw aan zijn schouder geopereerd moet worden. Benchaib, Jambor, Triest en Ansah werden in de selectie opgenomen.(whb)

RACING GENK. Zonder Trossard

Voor Trossard (foto) komt de wedstrijd te vroeg, hij trainde nog deels individueel. Heynen trainde al wel met de groep, maar ontbreekt mogelijk nog in de selectie, die zaterdag wordt bekendgemaakt. Colley is bijna de oude na ziekte. Uronen is geschorst na twee gele kaarten tegen Eupen.

ROESELARE. Coppens vervangt geblesseerde Biebauw in doel

Wouter Biebauw blesseerde zich eergisteren op training aan de arm, zodat Jo Coppens in doel staat. Vorige week op Kortrijk hield hij al de nul. Damman trainde, maar om te starten zal het nog iets te vroeg zijn. Baptiste Schmisser is weer helemaal hersteld na zijn ziekte en zal centraal achterin spelen met Zolotic. Kompany traint, maar zit niet bij de selectie. Voor Seoudi komt de match nog te vroeg. ook geen Samy Kehli, voor het eerst in deze Play-off 2. Kehli zou moeten spelen tegen zijn toekomstige club Lokeren en wordt daarom gespaard. Jakolis is out.

STVV. Gerkens in de basis?

Pieter Gerkens traint pas sinds donderdag weer mee, maar raakt fit. Ivan Leko kondigde aan dat Gerkens geen negentig minuten zal spelen, maar mogelijk start hij toch in de basis. De Sart is het alternatief. Bagayoko is out. Pulido en Bezus halen de selectie niet. (hbvl)

UNION. Cabeke vertrekt, Vandiepenbeeck out

Merchtemnaar Geoffrey Cabeke verlaat Union en tekende vrijdagmorgen een verbintenis voor twee seizoenen bij RWDM, waar hij zijn tweelingbroer Anthony treft. De beweegreden van Geoffreys transfer is zowel gevoelsmatig als professioneel. “Ik koos voor mijn carrière in het onderwijs, in combinatie met amateurvoetbal bij RWDM. Het contractvoorstel van Union woog niet zwaar genoeg om een benoeming in het onderwijs te laten schieten. Ik beleefde drie schitterende seizoenen bij Union, maar keer nu terug naar RWDM, dat steeds de club van mijn hart bleef. Met Union vierde ik de promotie in derde klasse. Vervolgens zetten we een schitterend debuutseizoen neer in tweede klasse, waarin we op een verrassende zevende plaats eindigden. Dit seizoen overtroffen we de stoutste verwachtingen door een plaats af te dwingen voor de Play-Off 2.”

Cabeke kijkt al reikhalzend uit naar de slotmatch in het Koning Boudewijnstadion tegen Waasland-Beveren. Met twee gele kaarten achter zijn naam wordt het dinsdag op KV Mechelen wel eieren lopen. “Ik mag er niet aan denken dat ik in Mechelen een derde gele klaart zou incasseren. Ik wil de fans van Union graag uitwuiven in spelersplunje. Tegen Sint-Truiden zit ik in de tribune, maar de slotmatch wil ik niet missen.”

Union-coach Marc Grosjean moet sleutelen aan zijn defensie die gehavend uit de strijd kwam op het Lisp. Zo zit Geoffrey Cabeke op het strafbankje na zijn dubbele gele kaart in de slotminuut. De linksachter tekende vrijdagmorgen trouwens een tweejarige verbintenis bij RWDM. Kaminiaris krijgt zo de kans om op het veld afscheid te nemen van de Union-fans. Vincent Vandiepenbeeck moest in Lier naar de kant met een knieletsel dat hem zaterdag in de tribune houdt. Augusto Da Silva daarentegen is verlost van alle kniehinder. Voor Mathias Fixelles komt een rentree te vroeg, nadat hij zijn voet blesseerde. (rwd)

WAASLAND-BEVEREN. Drie geblesseerden, basisplaats Nys

Cedomir Janevski kan in de thuiswedstrijd tegen Lierse geen beroep doen op Olivier Myny (lies), Erdin Demir (hechtingen) en Jonathan Buatu. Door de blessures van Demir en De Schutter versiert Maxim Nys (foto) vanavond meer dan waarschijnlijk zijn eerste basisplaats voor Waasland-Beveren. (whb)

ZULTE WAREGEM. Essevee mist drie verdedigers

Zulte Waregem moet het vanavond zonder Kinsley Madu (voet), Babacar Gueye (knie), Sammy Bossut (buikspieren), Henrik Dalsgaard (geschorst) en Yoan Severin (interlandverplichtingen) doen. Dat maakt dat Essevee drie verdedigers mist. Severin is met de U20 van Frankrijk naar een het WK in Zuid-Korea. “Hij speelt minder bij ons en ik ben fier dat hij tot die selectie behoort”, zegt Dury. “Er staat ook niet zo veel meer op het spel, dus lieten we hem gaan.” Daardoor heeft Dury met De fauw, Derijck, Marrone, Baudry en Hamalainen slechts vijf verdedigers. (jcs)

Vandaag bekerfinale bij vrouwen

Vanmiddag om 15 uur wordt de finale van de Beker van België bij de vrouwen gespeeld tussen Anderlecht en AA Gent. Tijdens de competitie, waarin ze elkaar vier keer troffen, won Anderlecht twee keer. Eenmaal won AA Gent. De wedstrijd vindt plaats in het stadion van KV Mechelen. Tickets online kosten 5 euro, aan de loketten 8 euro. (kvu)