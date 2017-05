Kans op onweer en pittige buien

In de loop van de dag is er zaterdag opnieuw kans op enkele pittige buien, zegt het KMI. In het binnenland kan dat gepaard gaan met een plaatselijk onweer. Ook zondag trekt een regenzone over het land.

Zaterdagochtend is het op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In de loop van de dag kunnen er opnieuw enkele pittige buien ontstaan. In de namiddag is er plaatselijk kans op onweer in het binnenland en wordt het stilaan droger in het westen. Maxima van 17 of 18 graden aan de kust en in de Ardennen tot 20 of 21 graden in het centrum van het land. De wind waait matig en ruimt van zuidzuidwest naar westzuidwest.

In de avond is het reeds droog in het westen en neemt de buienkans in het binnenland snel af. ‘s Nachts blijft het op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden en opklaringen. Op het einde van de nacht neemt de bewolking opnieuw toe in het westen. De minima liggen tussen 6 en 11 graden. De wind waait zwak en aan zee nog af en toe matig uit zuidelijke richtingen.

Zondag trekt dan een zwakke regenzone van west naar oost over het land. In het oosten is het eerst nog droog en met mooie opklaringen. In de namiddag wordt het droger en zonniger vanaf het westen; in het oosten krijgt de neerslag dan een buiig karakter. De wind waait eerst matig uit zuid tot zuidwest maar ruimt na de doortocht van de regenzone naar west tot zuidwest en wordt dan zwak. Het kwik klimt naar 16 of 17 graden aan zee en in de Ardennen, en tot 20 graden in de Kempen.

Maandag is het droog en eerst nog vrij zonnig. Een zwakke storing die over de Noordzee trekt, zorgt voor meestal hoge wolkenvelden. De wind waait in het binnenland zwak en aan zee matig uit zuid tot zuidwest. Maxima van 16 tot 21 graden.



Dinsdag is het droog en warm. In het oosten wordt het vrij zonnig. Elders verwachten we meer wolkenvelden waarachter de zon af en toe verdwijnt in het westen. Maxima tot 23 graden in het centrum.



Woensdag is het eerst zonnig en wordt het snel warm. Plaatselijk bereiken we 25 graden. In de namiddag en avond neemt de bewolking toe en kunnen er buien ontstaan, mogelijk met onweer.



De overgang naar frisser weer gaat woensdagnacht of donderdag mogelijk gepaard met stevige regen- en onweersbuien.



Vrijdag is het wisselvallig en frisser met kans op buien. Maxima rond 15 graden.