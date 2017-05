Belgische pretparken extra waakzaam na dodelijk ongeval in attractie

Na een dodelijk ongeval met een 11-jarige bezoeker eerder deze week in een wildwater­attractie in het Britse pretpark Drayton Manor, zijn de Belgische pretparkuitbaters extra waakzaam.

Bobbejaanland heeft een soortgelijke attractie met ronde bootjes enkele dagen stilgelegd tot duidelijk was dat het ongeval in Engeland niet te wijten was aan een technisch mankement.

“Gistermiddag is El Rio opnieuw vrijgegeven, maar onze operatoren hebben de opdracht gekregen om extra waakzaam te zijn, de camera’s op het parcours goed in de gaten te houden en alle gasten erop te wijzen dat ze, voor hun eigen veiligheid, absoluut moeten blijven zitten tijdens de rit”, zegt woordvoerder Peggy Verelst.

Ook in Walibi en Bellewaerde, die geen gelijkaardige maar wel andere wildwaterbanen hebben, is de waakzaamheid verhoogd. De pretparken onderstrepen dat hun attracties dagelijks technisch worden gecheckt.

In het pretpark Drayton Manor kwam afgelopen week een 11-jarig meisje om het leven. Foto: ISOPIX

Afgelopen dinsdag is in het Britse pretpark Drayton Manor de 11-jarige Evha Jannath om het leven gekomen na een ongeval in de waterattractie The Splash Canyon. Na onderzoek is gebleken dat het meisje uit het zitje was opgestaan en overboord was geslagen.

Het park opent zaterdag opnieuw de deuren, maar de attractie waar het dodelijk ongeval plaatsvond, blijft nog enkele dagen gesloten.