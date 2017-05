Man krijgt per ongeluk een sms van een “goede vriend”, maar dan ziet hij dat het over zichzelf gaat

Het is je misschien zelf al eens overkomen. Je bent aan het klagen over iets wat iemand gedaan heeft, maar stuurt de sms dan per ongeluk net naar díe persoon. Of je ontvangt zelf zo’n berichtje. Pijnlijk. Daar kan Mark Nolan (34) over meespreken.

Mark Nolan (34) uit het Engelse plaatsje Atherton werkte al drie jaar voor een bedrijf als consultant toen hij gecontacteerd werd voor een positie bij een rivaliserende firma. Maar dat gesprek viel niet in goede aarde. “Ze ontdekten dat ik een gesprek had gehad met het bedrijf en ontsloegen me meteen”, zegt hij.

Omdat de vader van twee kinderen nog hulp nodig had met zijn laatste looncheque, stuurde hij een berichtje naar een “goede vriend” van op het werk. De man gaf Mark de gegevens van iemand die hem verder kon helpen en zei terloops nog dat hij geen idee had waarom hij zo plots ontslagen was. Mark antwoordde dat hij zich daar geen zorgen over hoefde te maken.

Verkeerde nummer

Even later kreeg de Brit echter een nieuw bericht van zijn voormalige collega. Daarin sprak hij compleet andere taal. Hij vertelde aan iemand wat hij aan Mark had gezegd en maakte hem in dat bericht met de grond gelijk. Het ene scheldwoord na het andere.

“Ik stuurde hem terug dat hij waarschijnlijk het verkeerde nummer had gebruikt”, vertelt Mark nog. “Ik heb gezien dat hij het gelezen heeft, maar ik heb sindsdien niets meer van hem gehoord.”

Vermoedelijk was de sms bedoeld voor zijn voormalige baas. Voor Mark is het alleszins een zware klap. “Ik dacht dat we vrienden waren. Hij was trouwens degene die me binnenhaalde in het bedrijf. Het is alsof hij een mes in mijn rug heeft gestoken.”