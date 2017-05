Bekende chef haalt uit naar Jamie Oliver: "Stop met je kinderen te gebruiken"

Antonio Carluccio (80), de bekende Italiaanse tv-chef, heeft hard uitgehaald naar Jamie Oliver (41). Hij vindt dat de Brit zijn kinderen te veel uitspeelt op sociale media en dat enkel doet om nog meer geld binnen te rijven. "Stop met je kinderen te gebruiken", zegt de man die ooit zijn mentor was.

Dat net Antonio Carluccio uithaalt naar Jamie Oliver, is des te pijnlijker. Die laatste leerde namelijk op 18-jarige leeftijd de kneepjes van het vak in het Londense restaurant van de Italiaanse chef die jarenlang als zijn mentor fungeerde. Vandaag de dag is hij echter niet te spreken over het gedrag van zijn pupil op sociale media. Hij vindt het niet kunnen dat hij zijn vijf kinderen en vrouw "gebruikt" op onder andere Instagram.

"Het is te veel van het goede en ik begrijp niet waarom hij dat doet. Ik weet hoe sociale media werkt en ik weet dat hij het doet om zijn werk te promoten, maar dit is niet eerlijk ten opzichte van zijn familie", zegt Carluccio in een interview met Daily Mail. "Zijn kinderen kiezen daar niet voor en misschien zullen ze daar later boos om zijn."

Zoontje River

De Italiaanse chef doelt daarmee op de vele foto's die Oliver in de strijd gooit op sociale media. Zo deelde hij deze week op Instagram nog een foto van zijn zoontje River die nog geen jaar oud is. Ook zijn andere kinderen Daisy Boo, Poppy Honey, Buddy Bear en Petal Blossom en zijn vrouw Jules worden vaak opgevoerd. "Ik heb geen kinderen, maar moest ik er hebben dan zou ik ze in elk geval niet gebruiken om nog bekender te worden. Jamie kent mijn mening en ik stop ze dan ook niet weg", klinkt het.

Het spreekt voor zich dat Jamie Oliver heel wat opbrengsten haalt uit alles wat hij op sociale media deelt, want hij telt om en bij de 6 miljoen volgers. Zijn totale vermogen wordt trouwens op 280 miljoen euro geschat.