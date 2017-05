Het mysterieuze cruiseschip waarop 150 miljonairs, onder wie 2 Belgische koppels, in de grootste luxe wonen

Heeft u ooit al van het exclusieve cruiseschip ‘The World’ gehoord? De kans is klein. De 200 meter lange vloot vaart naar de meest exclusieve locaties, heeft peperdure appartementen aan boord en houdt celebrities liever op afstand. Voor de meesten onder ons een verre droom, al zijn er twee Belgische koppels die er over een eigendom beschikken.

‘The World’, een oceaanreus die al vijftien jaar vaart, telt maar liefst 165 luxe-appartementen. Maar denk niet dat je als gewone reiziger een ticketje kan boeken voor een heerlijke cruise. Pas als je tussen de 2 en de 15 miljoen euro neertelt voor een kamer, word je mede-eigenaar van het schip dat twaalf dekken telt.

Voorts beschikt de boot over vijf restaurants, zes cocktaillounges, een tennisbaan, twee zwembaden, een spa en fitnessruimte van 7.000 vierkante meter, een hardloopparcours, golfsimulator, een wijncollectie van 18.000 flessen en het achterdek kan bij mooi weer met een druk op de knop veranderen in een dinerplatform.

Foto: BELGAIMAGE

Paparazzi

“Van dit schip is er maar één ter wereld, zo uniek”, vertelt Arjan Scheepers aan de Nederlandse krant AD. Zij werkte acht jaar lang als General Manager op de boot.

De eigenaar doet er overigens alles aan om het schip zo veel mogelijk uit de schijnwerpers te houden. De boot met hyperexclusieve verblijven houdt zelfs wereldsterren als Leonardo DiCaprio en Angelina Jolie op afstand, uit vrees voor achtervolgende paparazzi.

Afgelegen bestemmingen

Waar de boot precies naartoe gaat, dat beslissen de passagiers op advies van de kapitein en bestemmingsexperts. Vervolgens vaart het cruiseschip naar de meest exclusieve en afgelegen bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de Rosszee (een diepe baai in de Zuidelijke Oceaan in Antarctica) en Melanesië (ten noorden van Australië).

Foto: BELGAIMAGE

Volgens Hilde Sanderman (37) uit Amsterdam, die twee jaar meevoer als Chief Conciërge, is de boot eigenlijk een ‘varend dorpje’. “De bewoners zijn niet het hele jaar aan boord. Ze komen en gaan wanneer het ze uit komt”, vertelt ze. “Gemiddeld verblijven passagiers zo’n vier maanden per jaar aan boord.”

Twee Belgische koppels

Wie er precies een appartement heeft op de boot, is strikt geheim. Maar ongeveer de helft van de mensen aan boord is Noord-Amerikaans. Voorts zijn er 45 Europeanen en twintig Australiërs. En ja: er zijn ook twee Belgische koppels die een appartement hebben op ‘The World’.

Alle passagiers die een fortuin hebben neergeteld voor een appartement aan boord, worden dan ook op hun wenken bediend. Een ‘nee’ op het schip is geen optie. “Ik heb nog nooit gehoord ‘oh dat hebben we niet”, zegt Sanderman. Zo kan de chef elk mogelijk gerecht uit zijn mouw toveren. En als een fietsonderdeel niet te krijgen is, dan zal de lokale technieker wel iets regelen”, besluit Sanderman.