Vrouwen gaan elkaar te lijf aan bushalte

Oostende - Bij een gevecht tussen twee vrouwen is er vrijdagnacht één persoon in het ziekenhuis beland. Beide vrouwen hadden flink wat alcohol gedronken. Het parket onderzoekt de zaak.

De feiten speelden zich af aan een bushalte in de Leopold III-laan in Oostende. Twee vrouwen kregen het er met elkaar aan de stok. L.L. uit Oostende zou daarbij een mes bovengehaald hebben. Y.D., ook uit Oostende, kreeg een messteek in de hals en in het gezicht. Na verzorging mocht ze het ziekenhuis alweer verlaten.

De verdachte ligt wel nog steeds in het ziekenhuis en is momenteel niet verhoorbaar. Ze is niet gearresteerd. Beide betrokkenen hadden flink wat alcohol gedronken. Het parket onderzoekt de zaak.