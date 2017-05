Ze voorspelden WO II en het einde van de Koude Oorlog: dit zijn de twee kinderen die heilig werden verklaard door de paus

Op bezoek in Portugal heeft paus Franciscus zaterdag twee herderskinderen uit Fatima heilig verklaard. Het betreft twee van de drie herderskinderen aan wie de Heilige Maagd Maria honderd jaar geleden zou zijn verschenen en drie geheimen zou hebben verteld.

Tijdens een openluchtmis in het bedevaartsoord Fatima, bijgewoond door een half miljoen gelovigen, sprak de Argentijnse kerkleider in het Portugees de geijkte formule uit: “Wij verklaren de hoogzalige Francisco Marto en Jacinta Marto heilig. Wij schrijven hen in op de lijst van de heiligen, en verklaren dat zij als zodanig door allen in de kerk aanbeden zouden worden”.

Onder de aanwezigen was Lucas Baptista. Het Portugese jongetje viel als vijfjarige (in 2013) bijna zeven meter naar beneden uit een raam en liep daarbij een zwaar hersentrauma op. Dokters vertelden zijn ouders dat Lucas zwaar mentaal gehandicapt zou zijn, als hij het al zou overleven. De jongen hield er echter niets aan over. Een mirakel volgens de katholieke kerk, en het noodzakelijke mirakel om Francisco en Jacinta Marto heilig te verklaren.

Foto: AFP

Jongste kinderen ooit

Maria zou vanaf 13 mei 1917 tot zes keer toe en telkens op een dertiende van de maand aan drie herderskinderen zijn verschenen. Twee van hen waren Francis Marto en zijn zus Jacinta, toen 7 en 9 jaar oud. Het derde kind was hun nicht, Lucia de Jesus dos Santos. Die werd non en overleed op 97-jarige leeftijd in 2005. Het proces voor haar heiligverklaring is nog aan de gang.

Francisco en Jacinta zijn de jongste kinderen die heilig verklaard worden, hoewel ze geen martelaar zijn. Zij overleden slechts enkele jaren na de verschijningen, in 1919 en 1920, aan de griep.

Drie geheimen

De drie kinderen vertelden het verhaal dat Maria hen drie geheimen had verteld. Over oorlog, het communisme en de dood van een paus. Ze moesten vooral bidden voor vrede. De kinderen werden eerst niet geloofd. In het Portugal van die periode waren er heel wat antiklerikale wetten van kracht en de kinderen werden zelfs bedreigd met de dood door kokende olie.

Omdat Lucia de Jesus dos Santos het verhaal bleef vertellen, erkende de katholieke kerk de verschijningen van Maria in 1930. Vrij snel werd ook duidelijk om welke geheimen het ging. Althans, twee van de drie. Het eerste geheim was het begin van de Tweede Wereldoorlog, het tweede de opkomst en ondergang van het communisme. Pas in 2000 maakte de kerk het derde geheim bekend, dat van de dood van een paus. Dat bleek te gaan om de aanslag op Paus Johannes Paulus II in 1981.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA

Foto: EPA