Proeven Chinezen het verschil tussen Cara, Jupiler, Maes en Stella? Wij deden de test

Chinezen blijken zot van Belgisch bier. Eerder deze week raakte bekend dat Colruyt Cara Pils gaat uitvoeren naar het Verre Oosten. En vrijdag bleek uit nieuwe cijfers dat de bierexport naar China in een jaar tijd is gestegen met 48 procent. Maar hoe goed kennen de Chinezen onze biercultuur? Proeven ze een verschil tussen Cara, Jupiler, Maes en Stella? Hoog tijd voor een partijtje blind proeven op de Grote Markt in Brussel.

Fu De (73)

0Weinig mensen die zo enthousiast aan een proeftest beginnen als Fu De (73). De eerste slok – Jupiler – kan hem meteen bekoren. “Smaakvol en zonder twijfel de beste”, zegt hij. Zijn minst favoriete? “Nummer vier.” De Cara Pils dus. “Die is een beetje te licht. Ik heb het sowieso meer voor zwaardere bieren.”

Yi Huang (66)

Doe mij maar nummer twee”, zegt Yi Huang (66) vastbesloten. Stella kan haar het meest bekoren. “Het is iets minder bitter, waardoor het vlotter drinkt.” Ook voor haar is nummer vier – Cara – de verliezer. “Ik vond de andere net iets meer smaak hebben. Al lijken ze wel sterk op mekaar.”

Lilian Li (33)

“Dit is best een fijn onderzoek”, zegt lerares Engels Lilian Li (33). “Chinezen zijn sowieso gek op Belgisch bier.” Jupiler draagt haar voorkeur weg. “De vierde is nogal licht. Maar het is de goedkoopste, zeg je? Dan zal het zeker een hit zijn in China. We houden van alles wat goedkoop is.”

Maiyan Dou (55)

Smaken verschillen, en dus haalt Maiyan (55) nummer drie (Maes) eruit als haar favoriet. “Of nummer vier. Ik geraak er niet echt uit. Ze lijken allemaal op elkaar. Maar de derde is iets bitterder, en dat heb ik liever. Nu, over het algemeen ben ik niet echt een bierdrinker.”

Li Jin (19)

Li Jin (19) is de uitzondering: hij vindt Cara Pils de lekkerste. “Net omdat het de lichtste is. Dat smaakt, zeker nu de zon schijnt. Het zal zeker verkopen in China, denk ik. Maar de andere drie ook, hoor.” Stella krijgt van hem het zilver. “Dat bier smaakt iets feller door.”

En de winnaar is ...



1. Jupiler

2. Stella Artois

3. Maes

4. Cara Pils