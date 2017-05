Ontdek hier of het ING-kantoor in uw gemeente open blijft

Blijft mijn kantoor open of niet? De vraag leeft niet alleen bij de klanten van ING en Record Bank maar ook – en wellicht nog meer – bij de werknemers van de kantoren sinds ING België een zware herstructurering aankondigde. De eerste namen zijn intussen ­bekend, al willen ze bij ING geen details bevestigen. “Eerst willen we ­onze kantoorhouders en hun medewerkers in­formeren”, klinkt het.

Begin oktober vorig jaar kondigde de Nederlandse grootbank ING een zware reorganisatie aan. Daarbij ­gingen in ons land zo’n 3.000 banen op de schop en was ruim de helft van de kantoren gedoemd om te sluiten. ING en zusterbank Record Bank ­tellen in ons land 1.245 kantoren; tegen 2021 blijven er daar maar 650 meer van over.

Lijst in handen

Gisteren is ING België ­gestart met het informeren van zijn kantoorhouders en hun me­dewerkers. De Franstalige zakenkrant L’Echo kreeg een lijst in handen waarop de namen prijken van 18 zogeheten ‘statutaire’ kantoren – in eigen beheer, dus – die nog voor het einde van het jaar dicht moeten. Daarnaast zijn er ook nog eens 71 namen van kantoren die nu nog in eigen beheer worden ­gerund, maar die worden ‘verzelfstandigd’, lees: overgelaten aan een zelfstandige kantoorhouder.

Bij ING België bevestigen ze dat de eerste kantoorhouders geïnformeerd zijn, maar willen ze de namen van de betrokken kantoren niet bevestigen. “Ten eerste willen we onze kantoorhouders en hun medewerkers eerst informeren, ten tweede gaat het nog om onvolledige lijsten”, houdt woordvoerder Vanessa Zwaelens de boot af. Maar in ­vakbondskringen worden de namen alvast bevestigd.

Halfjaarlijkse update

Nog dit jaar sluiten in het hele land dus 18 kantoren en worden er 71 verzelfstandigd. In 2018 en 2019 moeten nog eens 21 kantoren dicht en 120 agentschappen moeten verzelfstandigen. “De lijst is inderdaad nog onvolledig”, geeft Zwaelens toe, “maar dat is ook logisch: de hele reorganisatie moet pas tegen 2021 zijn afgerond. We gaan stapsgewijs te werk en nu nog niet aankondigen welke kantoren later dicht moeten.” Op de vraag of die beslissing al gevallen is, zet de woordvoerder haar joker in.

In vakbondskringen valt alvast te horen dat de bank van plan is om ­elke zes maanden met een nieuwe lijst uit te pakken. Welk lot de kantoren van Record Bank ­beschoren is, is vooralsnog ­onduidelijk.