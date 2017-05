Ex-prostituee doet boekje open: “Ik heb seks gehad met meer dan 10.000 mannen”

Als jonge twintiger stapte ze voor het eerst een bordeel binnen. Ze voelde zich vooral aangetrokken tot het vooruitzicht om 1.000 dollar per uur te verdienen. Twaalf jaar lang werkte ze als prostituee. Ze had in totaal seks met meer dan 10.000 mannen. Hoewel Gwyneth Montenegro (39) geen spijt heeft, is ze nu wel blij dat ze uit de sector is gestapt.

Intussen is Gwyneth Montenegro opgeleid in de neurolinguïstische programmering (NLP), een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Ze probeert vrouwen aan te leren hoe ze mannen beter kunnen begrijpen en hoe ze het meeste uit hun relaties kunnen halen.

Op de website van news.com.au beantwoordt de voormalige sekswerkster alle vragen over de prostitutie en wat mannen volgens haar écht willen.

Hoe ben je in de wereld van de prostitutie beland?

Gwyneth Montenegro: “Het is nooit mijn plan geweest om in de seksindustrie terecht te komen. Op achttienjarige leeftijd ben ik het slachtoffer geworden van een groepsverkrachting, door zes à acht mannen. Ik was gedrogeerd, dus ik kan mij niet goed herinneren met hoeveel ze precies waren.”

“Dat incident heeft mijn mening over mezelf veranderd. Ik voelde me niks meer waard. Ik was niet goed genoeg meer. Ik kwam uit een christelijke familie en ik wou mezelf sparen tot na het huwelijk. Maar toen werd ik verkracht. Op negentienjarige leeftijd begon ik als stripster in een nachtclub.”

En nadien ben je prostituee geworden?

Gwyneth Montenegro: “Ik had toch al het gevoel dat ik eens grens overschreden had... Ik dacht: “Och ja, als ik het niet leuk vind, kan ik er altijd mee stoppen. Maar van zodra je betaald wordt voor seks, kan je niet meer terug. Ik verdiende veel en dat heeft me al die jaren in de industrie gehouden. Ik slaagde er na verloop van tijd gewoon in om mijn gevoelens uit te schakelen. Maar ik raad niemand aan om hetzelfde te doen.”

Hoeveel verdiende je per uur?

Gwyneth Montenegro: “Ik vroeg tussen de 500 en 1.000 dollar per uur. Afhankelijk van de verleende diensten. Maar meestal moest ik wel redelijk veel doen voor dat geld.”

Heb je soms heel vreemde dingen moeten doen?

Gwyneth Montenegro: “De meeste mannen willen geen hardcore kinky seks. Dat is slechts een klein percentage van de mannen. Ik zat twaalf jaar in de seksindustrie. Dat is lang. Maar ik heb niet veel mannen gezien met zieke fantasieën.”

Waarom zoeken mannen prostituees op?

Gwyneth Montenegro: “Omdat ze zich weer mannelijk willen voelen. Ze zoeken bevestiging voor hun mannelijkheid. Dat is heel belangrijk voor hen. Er zijn ook veel mannen die voldoening halen uit het gevoel dat ze controle hebben over een vrouw. Vaak halen ze daar meer voldoening uit dan uit de seks zelf. Bovendien gaat het om veel meer dan seks alleen. Het grootste deel van mijn job bestond uit praten.”

Prostitutie in ons land

Vorig jaar waren er in totaal 1.682 sekswerkers actief in Antwerpen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Antwerpse politie. De overgrote meerderheid ervan zijn vrouwen, 114 sekswerkers zijn transgender.

- LEES OOK. Prostitutie in Antwerpen: de cijfers -