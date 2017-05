Dit nieuwe wapen is de schrik van alle fout- en zwartparkeerders

Hij lijkt een beetje op de Google-wagen die door de straten rijdt om opnamen te maken voor Google Street View. Alleen filmt de anonieme politiewagen geen huizen, maar de nummerplaten van geparkeerde voertuigen. Wie niet betaald heeft of geen bewonerskaart bezit, vliegt onverbiddelijk op de bon. In Charleroi wordt de nieuwe camera deze week getest, in Brugge gebruiken ze hem al twee maanden. Met groot succes, op een aantal kinderziektes na.

Parkeerwachters kunnen ‘slechts’ enkele honderden auto’s per dag controleren, met deze camera kunnen dagelijks tot liefst 10.000 voertuigen worden gecontroleerd. “Geeft het systeem aan dat er geen bewonerskaart is afgeleverd voor het gescande kenteken en er geen betaling is gebeurd via betaalautomaat of sms, dan schrijft de politie of het parkeerbedrijf dat door gemeente of stad is aangesteld om het betalend parkeren te controleren, een parkeerretributie uit”, klinkt het bij de politie.

Scooter

“De camera staat bij ons op een scooter op drie wielen gemonteerd. Een agent rijdt rond in de stad. Als de scanner een auto ziet die niet betaald heeft, wordt een bon geschreven en krijgt de chauffeur de rekening in de bus.”

In Brugge steekt de politie een bonnetje achter de ruitenwisser. In Charleroi niet: daar ziet de automobilist pas als hij een overschrijvingsformulier krijgt via de post dat hij ‘vergeten’ is om geld in de parkeermeter te steken.

“Het gaat hier om camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR), maar dan met speciale software die de camera nog intelligenter maakt. Als hij op een voertuig gemonteerd staat en een auto ziet staan, maakt hij een foto van de nummerplaat. De informatie wordt automatisch gecontroleerd via een informaticasysteem dat direct ziet of de nummerplaats toebehoort aan een bewoner met een bewonerskaart. Of dat de chauffeur betaald heeft via sms of eender welk ander systeem. Is dat niet het geval, krijgt de eigenaar van de nummerplaat een parkeerretributie in de bus”, zegt Steve Kellner, ANPR-specialist bij het Brugse bedrijf Q2C dat de camera’s en software leveren.

Nog steden en gemeenten

Momenteel maken nog maar enkele gemeenten en steden in ons land gebruik van het nieuwe opsporingssysteem. Maar verschillende politiediensten bereiden zich voor op de komst van de ANPR-camera’s die jacht maken op zwartparkeerders.

In Antwerpen gebruikt men het systeem nog niet, maar heeft men soortgelijke software wel om auto’s te controleren die de lage-emissiezone binnenrijden.