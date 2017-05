Archeologen ontdekken minstens zeventien mummies die zeker 1.600 jaar oud zijn

Egyptische archeologen hebben minstens zeventien mummies ontdekt in een graftombe in de provincie al-Minja, zowat 260 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caïro. Dat heeft het ministerie van Antiquiteiten zaterdag bekendgemaakt.

Sommige mummies zijn nog volledig intact. Bovendien zijn in de drie kilometer lange tombe ook sarcofagen uit steen en klei gevonden met daarop eeuwenoude inscripties, net als dierengraven.

Van wanneer de mummies precies dateren, is nog niet duidelijk. Vermoed wordt dat ze er minstens al liggen van de Grieks-Romeinse tijd in Egypte, die liep van 332 v.Chr. tot 395 n.Chr. Eerder dit jaar werden in de stad Luxor ook al acht mummies aangetroffen in een 3.500 jaar oude grafkamer.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AFP