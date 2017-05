Wat een doorzettingsvermogen: triatleet loopt verder met kapotte fiets

Quand @jonny_brownlee casse son vélo, il n'abandonne pas. Il commence la course à pied plus tôt #WTSYokohama pic.twitter.com/70orI2H12u

Vorig jaar waren de Brownlee-broers Alistair en Jonny een ware hit nadat Alistair een vermoeide Jonny over de streep droeg tijdens een triatlon in Mexico. Jonny liep zaterdag voor het eerst sinds dat voorval een triatlon. Ironisch genoeg mocht hij dit keer zelf met extra gewicht lopen, want na een val beschadigde Jonny zijn fiets en moest hij al lopend het volgende wisselpunt bereiken.

Het stuur van Brownlees fiets begaf het door de val, waardoor de Brit bijna twee kilometer moest lopen om het punt te bereiken waar de triatleten in loopfase overgingen. “Mijn eerste reactie was om meteen weer op de fiets te springen, maar dat ging niet”, aldus Brownlee. “Ik wou toch nog steeds lopen, want ik was niet helemaal naar Japan gekomen om niet te finishen. Brownlee zou uiteindelijk toch als 42ste de eindstreep halen. Vorig jaar won hij nog zilver op de Olympische Spelen in Rio, in 2012 was hij ook al zilveren medaillewinnaar.

Vorig jaar stal Jonny Brownlee ook al de show tijdens de World Series-triatlon in Mexico. Jonny moest toen totaal uitgeput over de streep geholpen worden door zijn broer Alistair, die daarmee zijn eigen winstkansen opofferde. Jonny werd uiteindelijk als tweede geklasseerd, Alistair als derde. Bekijk hier nog eens die iconische beelden: