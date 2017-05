Twee vluchten Brussels Airlines onverwacht teruggekeerd naar Zaventem

Zaterdag zijn twee vluchten van Brussels Airlines onverwacht moeten terugkeren naar de luchthaven van Zaventem. Het ene vliegtuig was op weg naar Napels, het andere naar Kinshasa.

Vlucht SN3169 naar Napels was om 11.00 uur opgestegen in Brussel. Nog voor het vliegtuig het Belgische luchtruim verliet, moest het echter terugkeren omwille van problemen met vogels. Na een grondige inspectie en een vertraging van twee uur kon het vliegtuig weer opstijgen richting de Italiaanse stad waar Rode Duivel Dries Mertens thuis is.

Foto: Flightradar

Vlucht SN357 naar de Congelese hoofdstad Kinshasa steeg iets voor de middag op in Brussel en bevond zich al boven de Middellandse Zee toen er rechtsomkeer gemaakt moest worden. Het vliegtuig moest even wachten en vloog daarom rondjes boven Oost-Vlaanderen, alvorens te landen op Zaventem in aanwezigheid van enkele brandweerwagens. Uiteindelijk bleek het te gaan om een hydraulisch probleem. Voorlopig is de vlucht nog niet opnieuw kunnen vertrekken.