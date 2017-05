Roze trui Bob Jungels kwam ten val na contact met ploegmaat Laurens De Plus

De Spanjaard Gorka Izagirre won zaterdag de achtste rit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Bob Jungels werd tiende en blijft leider maar de Luxemburger van Quick-Step Floors kwam met een bebloede knie over de finish. Een val in de afdaling door een contact met het wiel van ploegmaat Laurens De Plus had zijn roze droom bijna aan diggelen geslagen...

“In de afdaling was ik even niet goed aan het opletten en ik tikte het achterwiel van een ploegmaat van mij aan. Ik viel, maar de landing was vrij zacht. Ik heb er geen enkele hinder van”, vertelde Jungels met een bebloede linkerknie.

De ploegmaat die voor Jungels zat, was onze columnist Laurens De Plus. “Het was niet mijn fout, maar ik was er toch even niet goed van. Normaal rijd ik altijd in Bob zijn wiel. De zeldzame keer dat het andersom was, kwamen er brokken. Gelukkig is het niet erg.”