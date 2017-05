Piloot vertelt voor het eerst over het dramatische moment waarop de boordcomputers in zijn vliegtuig tilt sloegen

Negen jaar geleden raakten meer dan honderd passagiers gewond toen vlucht QF72 van het Australische Quantas recht naar beneden dook. Piloot van dienst Kevin Sullivan sprak nu pas voor het eerst over het moment dat zijn boordcomputers tilt sloegen.

Sullivan begon zijn carrière als piloot bij de Amerikaanse marine en kwam in 1983 in Australië terecht door een uitwisselingsprogramma. Hij plande een verblijf van maximaal drie jaar Down Under, maar vond er de liefde van zijn leven en werd de trotse vader van een dochter.

Na jarenlange dienst bij Quantas nam Kevin Sullivan op 7 oktober 2008 plaats in de cockpit van zijn Airbus 330 voor een vlucht van Singapore naar Perth. Hij had 303 passagiers en elf andere ‘crew members’ aan boord. Initieel verliep alles zoals verwacht, tot op een hoogte van 11 kilometer het noodlot toesloeg: de automatische piloot sloeg zonder enige aanleiding af.

Het vliegtuig dook onmiddellijk recht naar beneden. Op amper twee seconden tijd verloor Sullivan een hoogte van 45 meter. Dan voelde de piloot dat hij grip kreeg op de handmatige besturing. Sullivan haalde opgelucht adem, tot het vliegtuig opnieuw een duikvlucht inzette. Deze keer duurde die zo’n vijftien seconden en verloor het toestel een hoogte van 122 meter.

Noodlanding

Sullivan realiseerde zich dat een van de drie boordcomputers gecrasht was. Verder vliegen naar Perth wilde hij koste wat het kost vermijden en dus zond hij een noodsignaal uit. Hij wilde een noodlanding maken op Learmonth Airport in Exmouth maar toen hij zijn bestemming ingaf, gebeurde er niets. “Ik begon te vloeken als een gek”, vertelt Sullivan. Er zat dus niets anders op dan het vliegtuig manueel en deels op gevoel richting Exmouth te vliegen, wat de toen 53-jarige piloot ook lukte.

Het grootste deel van de passagiers antwoordde met een luid applaus. Meer dan honderd passagiers raakten gewond, waarvan zeker twintig zwaargewond. Sullivan voorkwam echter een drama. “Het ergste dat je op een vliegtuig kan overkomen, is de controle verliezen”, zegt hij. “Je hebt dan de keuze: toegeven of vechten. Ik koos ervoor om te vechten. Toen ik ging kijken buiten de cockpit leek het wel alsof de Hulk als een gek tekeer was gegaan”.

Controle

Sullivan nam acht maanden verlof maar toen hij terugkeerde, voelde hij zich niet meer dezelfde. Hij was zo bang om die controle opnieuw te verliezen. Na dertig jaar dienst gaf hij er dan ook de brui aan omwille van posttraumatische stress. “Tijdens hun opleiding wordt aan piloten niet verteld dat computers kunnen crashen en ervoor zorgen dat je sterft”, aldus Sullivan.

Tot op de dag van vandaag is nog steeds niet precies geweten wat de computercrash veroorzaakte.