Trein ontspoord in Griekenland: minstens tien gewonden

In het noorden van Griekenland is een passagierstrein ontspoord. Er waren zo’n honderd mensen aan boord, minstens tien raakten gewond.

De trein was onderweg van de hoofdstad Athene naar de tweede stad van Griekenland, Thessaloniki, toen minstens één wagon ontspoorde nabij het dorpje Adendro. Een van de motoren van de trein raakte een nabijgelegen huis, maar naar de oorzaak van het ongeval is het voorlopig gissen.

Minstens tien mensen raakten gewond en op verschillende Griekse nieuwswebsites is sprake van minstens vijf ontspoorde wagons. Er kwamen twaalf brandweerwagens ter plekke en de reddingsoperatie is momenteel in volle gang.