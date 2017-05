Hotels komen in opstand tegen Booking.com

De Vlaamse hotelsector eist dat minister van Economie Kris Peeters (CD&V) en zijn collega van Middenstand Willy Borsus (MR) nu eindelijk de macht van hotelwebsite Booking.com aan banden leggen. Horeca Vlaanderen baseert zich daarvoor op een recente Europese beslissing. Die verbiedt internetreus Amazon van zijn leveranciers te eisen dat die nergens anders goedkopere prijzen hanteren.

De Vlaamse hotels, vertegenwoordigd door Horeca Vlaanderen, willen dat de machtige hotelwebsite Booking.com in ons land dezelfde regels krijgt opgelegd als in Duitsland en Frankrijk. Daar mag Booking.com niet langer eisen van hotels dat de boekingswebsite altijd de goedkoopste hotelprijzen heeft. Een hoteluitbater in Frankrijk of Duitsland mag perfect op zijn eigen website nog lagere kamerprijzen afficheren.

In ons land werkt Booking.com echter quasi alleen samen met hotels die de website een laagsteprijsgarantie geven. “En dat is in het nadeel van de consument én het hotel”, aldus Horeca Vlaanderen, dat de praktijken al langer aanklaagt.

Hoteliers moeten immers tot 15 procent commissie afdragen aan de boekingswebsite. Horeca Vlaanderen voerde daarom onlangs nog actie, waarbij het consumenten ertoe aanzette rechtstreeks naar hotels te bellen en een prijs te onderhandelen. Die zou meestal lager liggen dan de kamerprijs op Booking.com.

Precedent van Amazon

Dat Horeca Vlaanderen zijn eis nu opnieuw kracht bijzet, heeft te maken met een recente beslissing van de Europese Commissie. Die dwong internetgigant Amazon om van een gelijkaardige laagsteprijsgarantie af te zien. De site mag daardoor niet langer van boekuitgevers eisen dat een boek niet elders aan gunstigere tarieven is te verkrijgen.

In ons land voert de Belgische Mededingingsautoriteit op dit moment een onderzoek naar Booking.com en de vraag of het prijzenbeleid van de website de concurrentieregels niet overtreedt. Van de uitkomst van dat onderzoek zal afhangen of ook in ons land Booking.com zijn prijzenbeleid zal moeten aanpassen.