Nieuwe vriend van vermoorde Femke (38) na zelfdoding van dader: “Ik beleef het als in een film”

Lanaken - Er komt dan toch geen proces over de moord op Femke Wetzels (38), eerder dit jaar in Grand Café Chaplin in Lanaken. De man die haar doodstak, maakte zelf een eind aan zijn leven. “Dat proces was nochtans belangrijk voor mij”, zegt Marc Dohmen, de nieuwe vriend van Femke die zich als slachtoffer burgerlijke partij had gesteld. “Ik krijg nu geen antwoorden op mijn vragen.”

Cipiers vonden de 63-jarige René Fripont afgelopen donderdag dood terug in zijn cel in de Hasseltse gevangenis. De man had zichzelf van het leven beroofd. Fripont zat sinds begin maart in de gevangenis nadat hij op 3 maart zijn ex Femke Wetzels op café met een mes aanviel, en doodstak. Hij kon de breuk die enkele weken voordien was gevallen, niet verkroppen.

In april had de Limburgse raadkamer de aanklacht tegen Fripont nog verzwaard tot moord. Het gerecht geloofde niet meer dat hij in een opwelling had gehandeld, maar meende dat hij de dood van Femke gepland had.

Er is nu een gerechtelijk onderzoek naar de dood van Fripont geopend. Maar het onderzoek naar de dood van Femke Wetzels zal binnenkort allicht door de raadkamer afgesloten worden: de moordenaar kan niet meer veroordeeld worden.

“Recht zal niet zegevieren”

“Het recht zal niet meer zegevieren: wij zullen de waarheid niet meer te horen krijgen”, zegt Marc Dohmen (46). Hij was de nieuwe vriend van Femke. Hij is ook de zaakvoerder van Grand Café Chaplin, waar Fripont voor zijn ogen toesloeg.

“Ik beleef het allemaal in een waas, als in een film”, zegt Dohmen. Hij zit nog steeds met veel vragen: waarom moest Femke sterven? “Daarom had ik mij ook burgerlijke partij gesteld, in de hoop op het proces antwoorden te vinden.”

“Elke dag weer die plek”

“Ondertussen moet ik proberen om de dood van Femke een plaats te geven. Maar gemakkelijk is dat niet. Het is hier gebeurd, in het café. En elke dag zie ik de plek weer. Ik hoop dat die deur in mijn hoofd elke dag iets minder vaak zal open gaan.”

Twee medewerkers van het café probeerden Fripont tegen te houden, die fatale nacht. “Ook zij zijn slachtoffer: ze hebben zich verwond, maar ook psychisch is het voor hen zwaar. Eén iemand werkt hier daarom nu niet meer. Ook voor hen is het jammer dat er geen proces komt.”

“In de gaten houden”

Femke had na de breuk met Fripont de politie gewaarschuwd. Hij had haar bedreigd en ze wilde klacht neerleggen, maar de politie antwoordde dat ze niets konden doen.

“Er was een groot risico met René. Te groot”, zegt Dohmen. “Ze hadden hem beter in de gaten moeten houden. Ik hoopte dat dit op het proces aan bod had kunnen komen. Zal dat nu in de toekomst beter gebeuren? Gedane zaken, hebben geen keer.”

INFO

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.