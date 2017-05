Volvo stuurt Chinese auto’s per trein naar haven Zeebrugge

Brussel - De Zweedse autobouwer Volvo gaat elke week enkele honderden wagens die worden geproduceerd in zijn fabriek in het Chinese Daqing, per trein naar de haven van Zeebrugge sturen. De verbinding werd zaterdag in China gelanceerd in aanwezigheid van minister van Economie Kris Peeters (CD&V). Voor de haven van Zeebrugge is het project vooral symbolisch erg belangrijk, zegt haventopman Joachim Coens.

Peeters was zaterdag aanwezig bij het vertrek van de eerste trein tussen Daqing en Zeebrugge, zo liet hij weten op de sociaalnetwerksite Facebook. Hij bracht ook een bezoek aan de Volvo-fabriek in Daqing. Volvo heeft ook een productievestiging in Gent.

Volgens Joachim Coens wordt de eerste trein vanuit China eind juni in Zeebrugge verwacht. Kris Peeters spreekt van een ambitie om tot 300 treinen per jaar te laten rijden, maar volgens Coens “wordt er in een eerste fase gemikt op drie treinen per week, met ongeveer 120 auto’s per trein”. De nieuwe wagens, van het model S90, worden vervoerd in containers. De haven is nog op zoek naar retourlading om de treinen op de terugweg naar China mee te vullen.

Wereldhub

De treinreis zou een twintigtal dagen duren, al kan dat volgens Coens in het begin wat langer zijn. Volgens het Chinese persagentschap Xinhua spoort de trein door Rusland, Wit-Rusland, Polen en Duitsland richting Zeebrugge. Vanuit de Belgische haven zullen de auto’s verder worden verdeeld.

“Zeebrugge staat bekend als een wereldhub voor nieuwe wagens”, duidt Coens. De nieuwe verbinding is vooral symbolisch belangrijk, want in volume vertegenwoordigt ze slechts een fractie van de bijna 2,8 miljoen nieuwe wagens die de haven in 2016 behandelde.

Bij Volvo in Zweden bevestigt men enkel dat de trein S90’s zal vervoeren.

Nieuwe vliegverbinding

Peeters is in China naar aanleiding van een top over de moderne zijderoute die de handel tussen China enerzijds en Europa en het Afrikaanse continent anderzijds, moet verbeteren. De minister zal er ook een ontmoeting hebben met de topman van Hainan Airlines, zegt zijn woordvoerster.

De luchtvaartmaatschappij tekende enkele maanden geleden een intentieverklaring om in de tweede helft van dit jaar een verbinding op te starten tussen Brussel en Shanghai. Een concrete opstartdatum is er sindsdien echter nog niet gekomen.

Hainan vliegt al tussen Brussel en Peking.