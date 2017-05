Jongetje overleeft als bij wonder dramatische aanrijding, maar wie ging nu eigenlijk in de fout? Video: YouTube

Een kleine jongen op een step overleefde begin april als bij wonder een dramatische aanrijding met een auto toen hij de weg overstak in de Britse stad Southampton. Het kind belandde bijna onder de wielen van de rijdende Audi, maar raakte niet gewond. De video van het onthutsende incident werd op sociale media gepubliceerd, waar onmiddellijk een discussie ontstond over wie de schuldige is: de moeder van het kind of de aanstormende auto?

Het dramatisch ongeval werd gefilmd op een drukke weg in Southampton, een stad in het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk en zorgde voor een hevige discussie op YouTube. Op de beelden is te zien hoe een jongen op een step de straat wil oversteken, maar aangereden wordt door een Audi die zijn pad kruist.

De bestuurder van de Audi slaat alle remmen toe en probeert de jongen nog te ontwijken, maar kan de aanrijding niet meer vermijden. Het onfortuinlijke kind verdwijnt bijna onder de wielen van de wagen, maar raakt als bij wonder niet gewond en kan snel herstellen van de schok in de armen van zijn moeder. De automobilist, duidelijk onder de indruk door het ongeval, stapt snel uit om te weten te komen of de jongen ongedeerd is.

De lokale politie ontving een melding van het ongeval, maar legde niemand iets ten laste en verklaarde ook dat er geen slachtoffers vielen. De beelden die met een dashcam van een andere auto werden gemaakt, zorgden voor controverse toen ze werd gepubliceerd op YouTube omdat men het er niet over eens is wie nu de schuldige is.

Iemand schreef: “voor een keer was de Audi volledig onschuldig, dit is duidelijk de fout van de ouders.” Die menig wordt gedeeld door verschillenden mensen, die vinden dat de moeder van de jongen zijn hand had moeten vasthouden toen ze de straat wilden oversteken of die van mening zijn dat steps in het verkeer ontzettend gevaarlijk zijn. Anderen leggen de schuld volledig bij de bestuurder van de Audi, die geen voorrang verleende en zijn snelheid niet aanpaste toen hij op die plek passeerde. Alvast voer voor discussie dus.