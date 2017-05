Ex-premier Valls is hard na afwijzing door Macron: “Hij is gemeen en heeft me vernederd”

Ex-premier Manuel Valls haalt zwaar uit naar de nieuwe president Emmanuel Macron. “Hij is gemeen en kent geen grenzen”, klinkt het scherp. En dat uitgerekend op de dag dat de nieuwe Franse president de sleutels van het Elysée overhandigt krijgt.

“Ik ben heel duidelijk over Macron en zijn ploeg. Hollande is een gemeen iemand, maar dat kan nog gekaderd worden. Macron is gewoon gemeen, kent geen regels en dus ook geen grenzen.” Een stevige sneer aan het adres van Macron, die vandaag de eed aflegt als nieuwe president van Frankrijk.

En daar zit zijn afwijzing van de voorbije week ongetwijfeld voor iets tussen. Want hoewel Valls zich kandidaat had gesteld voor de kieslijst van ‘En Marche’ (de partij van Macron), kreeg hij alsnog het deksel op de neus. “Zijn kandidatuur beantwoordt niet aan de criteria van de partij”, luidde het dinsdag in een mededeling.

Stoppen

De partij van Macron heeft wel beloofd om geen kandidaat af te vaardigen in het district waar Valls opkomt, om hem zo meer kans te geven verkozen te geraken.

“Maar uiteindelijk is er helemaal niets grootmoedig aan dat verhaal”, laat Valls zich zondag ontvallen in een interview met Le Journal du Dimanche. “Ze spelen het tot op het bot, vernederen hem, isoleren hem om uiteindelijk op een compromis uit te komen”, klinkt het over zichzelf in derde persoon.

Valls heeft aan stoppen gedacht, maar besliste uiteindelijk om zelf verder te gaan. “Na de drie dagen die ik meegemaakt heb, zouden anderen zin hebben om ermee te stoppen. Ik heb erover gesproken met mijn echtgenote. En om even onbescheiden te zijn: ik denk dat men mij nodig heeft. Men heeft mij nodig in het parlement.”