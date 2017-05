Suske en Wiske hebben een opvallende make-over gekregen: zo zien de iconische stripfiguren er nu uit

Woensdag 17 mei ligt het 339e album van Suske en Wiske in de rekken: ‘De Planeetvreter’. Om de dalende verkoopcijfers van de laatste jaren een boost te geven, zijn twee van de bekendste Belgische stripfiguren in een nieuw jasje gestoken. Suske draagt voortaan een trui met kap, terwijl Wiske borstjes heeft gekregen net als Sidonia. "De figuurtjes zijn wie ze zijn en beleven nog altijd dezelfde avonturen. Alleen doen ze dat nu in een vorm die beter bij de tijd past”, zegt Leen Vandersteen, de dochter van Willy.