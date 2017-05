Club Brugge reageert nadat fan projectiel tegen Anderlecht-trainer Weiler gooit: “Hij provoceerde”

Anderlecht-trainer René Weiler is meteen na affluiten van de topper tussen Club Brugge en Anderlecht geraakt door een projectiel dat gegooid werd door een Brugse fan. De Zwitser klaagde daarna over pijn in de zij en moest doktersverzorging krijgen. Na de wedstrijd weigerde hij echter in te gaan op het voorval. Club Brugge veroordeelde het feit, maar merkte wel op dat Weiler de fans provoceerde.

Het incident deed zich voor toen de Zwitser naar de kleedkamers liep. Weiler bedankte daarna voor de interviews voor de televisiecamera’s en trok zich terug met de clubdokter. Op de persconferentie voor de geschreven pers kwam hij wel heel even terug op de fan die zich misdroeg. “Of alles in orde is met mij? Jazeker, tout va bien. Maar ik wil het liever niet hebben over wat er gebeurd is. Ik vind dat we het hier over voetbal moeten hebben.”

Bij Club Brugge reageerde men wel: “Dit keuren we natuurlijk niet goed. Maar het is ook een feit dat Weiler zich al vanaf zijn aankomst in Brugge zeer provocerend gedroeg tegenover onze fans.”