Winkeliers zijn golf van inbraken spuugzat: “In Afghanistan was het veiliger dan hier”

Antwerpen - Verschillende handelszaken in de Sint-Gummarusstraat in Antwerpen Noord zijn de voorbije weken het slachtoffer geworden van inbrekers. De buit varieert: er werd onder meer een laptop, cash geld en zelfs twintig kilo rundsvlees gestolen. Het zit de winkeliers hoog. “Ik was veiliger af in Afghanistan dan hier in Antwerpen.”

De Sint-Gummarusstraat in Antwerpen-Noord bestaat grotendeels uit kleine zelfstandige zaken, uitgebaat door mensen van allerlei origine. Je vindt er vanalles: een slagerij, een notenwinkel, kleermakers, kruideniers, een slotenmaker. Maar de voorbije week was geen pretje voor enkelen van hen. Verschillende zaken werden het slachtoffer van inbrekers. En niet voor het eerst.

Said Quraishi (40) kreeg naar eigen zeggen vier keer in twee weken tijd inbrekers over de vloer. De laatste keer, in de nacht van donderdag op vrijdag, gingen de daders aan de haal met wat geld uit de kassa, de apparatuur voor de bewakingscamera’s en... twintig kilo stoofvlees. “Aan 11 euro per kilo, reken maar uit”, zegt Said, van Afghaanse origine. “Ik baat mijn zaak al tien jaar uit en doe dat met passie. Maar vier keer op twee weken, dat is gewoon niet leuk meer. In Afghanistan was het veiliger dan hier in Antwerpen. Wat kan ik doen? Hier met mijn vier kinderen in de winkel komen slapen om de frigo te bewaken?”

Ook in een winkel gespecialiseerd in noten kwamen er afgelopen week inbrekers over de vloer. “Ze klommen door een raampje boven de deur en klauterden over enkele paletten met noten om binnen te raken. Ze gingen ervandoor met mijn laptop en tweehonderd euro cash geld.”

