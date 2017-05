Waar de garnalen kreeften werden en Japanse steak de bitterballen verdrong. “Maar noem ons geen tweede Knokke!”

De bitterballen ruimen plaats voor Japanse Wagyu-biefstukken. Garnalen zijn kreeften geworden. Het kleine Cadzand-Bad – 195 zielen groot – is dit weekend de Grote Wereld ingetreden: de nieuwe jachthaven is geopend. Het badplaatsje aan de Nederlandse kant van Het Zwin wordt zo een klein beetje Knokke, zijn buur op spuugafstand over de grens. Niet iedereen is daar blij mee, maar met de komst van de chique jachthaven – mét brasserie van Sergio Herman – en al die rijke schippers, zal er toch veel veranderen.

“Dit is de wedergeboorte van Cadzand. Er wonen hier ocharme 195 mensen. Tien jaar geleden was dat hier op sterven na dood. En kijk nu. Het begint weer te bruisen.” Philippe Muylle was tot niet zo lang ...