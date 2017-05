Diepe kloof tussen VRT en VTM bij nominaties voor de Vlaamse Televiesterren

Het lijkt wel David tegen Goliath. De Vlaamse Televisie Academie maakt vandaag haar genomineerden voor de tiende Nacht van de Vlaamse Televisiesterren bekend en graaft een diepe kloof tussen VRT en VTM. De openbare omroep trekt op 3 juni met negentien nominaties op zak naar het Kursaal Oostende, de eeuwige rivaal moet dit jaar tevreden zijn met zes.

Nadat een beschonken lijkende minister Liesbeth Homans (N-VA) vorig jaar alle aandacht opeiste, moet de tiende editie van de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren weer “een feest voor en door de sector zelf” worden. Daarom blaast de Vlaamse Televisie Academie een nieuwe wind door de awardshow: de uitreiking verhuist van het Plopsa Theater in De Panne naar het Kursaal Oostende en alles wordt aaneen gebabbeld door stand-upcomedian Xander De Rycke. En ook in de categorieën valt een nieuwigheid op: er worden niet één, maar twee prijzen voor beste entertainment uitgereikt. Eentje voor studioprogramma’s, eentje voor programma’s die buitenshuis zijn gemaakt.

VRT kan dit jaar de grote slokop worden van de Televisiesterren. De openbare omroep maakt kans om negentien beeldjes mee naar de Reyerslaan te nemen, en als ze ook de publieksprijs zou winnen, kunnen dat er zelfs twintig zijn. Ook Vier doet het goed met elf nominaties, al dankt de zender die vooral aan het succes van Callboys. In de categorie voor beste acteur zijn met Matteo Simoni, Rik Verheye en Bart Hollanders drie van de vier hoofdrolspelers genomineerd. Zij nemen het op tegen Ben Segers (Auwch), óók van Vier. VTM moet het doen met zes nominaties.

“Waar een programma wordt uitgezonden, is voor ons niet van tel”, klinkt het bij de Academie. “Wij trekken de ene zender niet voor, we kijken enkel naar de kwaliteit. Neem nu De Ideale Wereld: zij wonnen een prijs toen ze nog bij Vier zaten, bij Canvas zijn ze dit jaar ook genomineerd. Bovendien hebben we enkele pijnlijke knopen moeten doorhakken. Er zijn het afgelopen jaar enorm veel goede programma’s gemaakt. Als je ze allemaal gezien hebt, dan heb je een jaar niet geslapen. Zeker op gebied van comedy zijn er mooie dingen gemaakt. Nu zijn enkel Callboys, Auwch, Wat Als? en De Ideale Wereld genomineerd, maar ook De 16 of Generatie B hadden in dat lijstje thuisgehoord. We leven in weelde.”

Journaals niét beste informatie

Wie de sterren mee naar huis mag nemen, bepaalt een jury in dertien van de veertien categorieën. Die jury bestaat uit Hans Otten, Jan Van Rompaey, Zaki, Jaak Van Assche, Lucas Van den Eynde, Carl Huybrechts, Tom Coninx, Guy Mortier, Tine Embrechts, Eline De Munck en presentator Xander De Rycke.

Opvallend: nadat Stef Wauters vorig jaar zijn nominatie voor beste presentator weigerde, staat nu geen enkel VTM-gezicht in dat lijstje. Ook bij de beste acteur en actrice zal de commerciële zender met lege handen achterblijven. An Lemmens (beste presentatrice) kan als enige een individuele award voor VTM winnen. Bij beste informatieprogramma vist zowel Het Journaal (Eén) als VTM Nieuws naast een nominatie.

De Nacht van de Vlaamse Televisiesterren vindt plaats op 3 juni in Kursaal Oostende. Tickets kosten 60 euro.

Overzicht van alle categorieën en hun genomineerden:

Vlaamse Televisie Ster 2017 voor Beste Acteur

• BART HOLLANDERS - CALLBOYS

• BEN SEGERS - AUWCH

• MATTEO SIMONI - CALLBOYS

• RIK VERHEYE - CALLBOYS

Vlaamse Televisie Ster 2017 voor Beste Actrice

• ELLA LEYERS - PROFESSOR T.

• EVA VAN DER GUCHT - DEN ELFDE VAN DEN ELFDE

• MAAIKE CAFMEYER - EIGEN KWEEK

• SIEN EGGERS - EIGEN KWEEK

Vlaamse Televisie Ster 2017 voor Beste Presentator

•ADRIAAN VAN DEN HOOF - SORRY VOOR ALLES

•GILLES DE COSTER - DE MOL

•OTTO JAN HAM - DE IDEALE WERELD

•THOMAS VAN DER VEKEN - ALLEEN ELVIS BLIJFT BESTAAN

Vlaamse Televisie Ster 2017 voor Beste Presentatrice

• AN LEMMENS - THE VOICE VAN VLAANDEREN

• CATH LUYTEN - BUURMAN, WAT DOET U NU?

• DANIRA BOUKHRISS - OVER ETEN

• SOFIE LEMAIRE - CULTURE CLUB

Vlaamse Televisie Ster 2017 voor Beste Drama

• ALS DE DIJKEN BREKEN - EEN

• CORDON - VTM

• DEN ELFDE VAN DEN ELFDE - EEN

• PROFESSOR T. - EEN

Vlaamse Televisie Ster 2017 voor Beste Humor-en Comedyprogramma

• AUWCH - VIER

• CALLBOYS - VIER

• DE IDEALE WERELD - CANVAS

• WAT ALS? - VTM

Vlaamse Televisie Ster 2017 voor Beste Entertainmentprogramma locatie

• BLIND GETROUWD - VTM

• DE MOL - VIER

• LIEFDE VOOR MUZIEK - VTM

• SORRY VOOR ALLES - EEN

Vlaamse Televisie Ster 2017 voor Beste Entertainmentprogramma Studio

• DE SLIMSTE MENS - VIER

• KALMTE KAN U REDDEN - EEN

• MAG IK U KUSSEN? - EEN

• THE VOICE VAN VLAANDEREN - VTM

Vlaamse Televisie Ster 2016 voor Beste Reportage, Documentaire-en Informatieprogramma

• DE NOODCENTRALE - EEN

• EEN KWESTIE VAN GELUK - EEN

• TERUG NAAR EIGEN LAND - VIER

• TOPDOKTERS - VIER

Telenet Publieksprijs

• BLIND GETROUWD - VTM

• DE MOL - VIER

• CALLBOYS - VIER

• SORRY VOOR ALLES - EEN