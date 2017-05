Deze superster speelt mee in de nieuwe ‘Pirates of the Caribbean’, maar herken jij hem nog?

Het was al enige tijd geweten dat Paul McCartney zou gaan meespelen in de nieuwe ‘Pirates of the Caribbean’, maar het duurde tot zondag voor de makers van de film een eerste beeld van de zanger als piraat deelden met de wereld.

Wat de rol van McCartney juist inhoudt, en aan wiens zijde hij staat in de film, is nog niet bekend. Er wordt druk gespeculeerd over of hij nu kapitein Jack Sparrow zal steunen of net diens aartsrivaal Barbossa.

McCartney zal in ‘Pirates of the Caribbean: “Dead Men Tell No Tales’ aantreden naast oudgedienden Johnny Depp, Keira Knightley en Orlando Bloom, die nu al voor de tweede keer een rockster verwelkomen in ‘hun’ filmreeks. Ook Rolling Stones-gitarist Keith Richards maakte al zijn opwachting in ‘At World’s End’ en ‘On Stranger Tides’ als de vader van Jack Sparrow.