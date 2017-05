Matchende oorringen zijn passé, vindt Kate Moss

Sterren als Kate Moss, Ivanka Trump en Gwyneth Paltrow worden de laatste tijd wel vaker gespot met twee verschillende oorringen en daar heeft het Britse topmodel naar eigen zeggen een goede reden voor. "Niemand draagt nog paartjes oorringen", klinkt het.

Het was een trend op de catwalks en ook de sterren zijn van fan oorringen die niet bij elkaar passen. Vaak wordt een langer exemplaar gecombineerd met een strakker, kleiner ontwerp. Volgens Kate Moss zijn matchende oorringen dan ook passé. "Niemand draagt nog paartjes oorringen, het is ouderwets. Kies gewoon enkele exemplaren en mix en match. Het is cooler als het er niet te gestyled uitziet", zei het topmodel in een interview met The Telegraph.

Dat Kate Moss het onderwerp sierraden aanhaalt, hoeft niet te verbazen. Ze heeft zonet samen met de Braziliaanse juwelenontwerper Ara Vartanian aan een limited edition-collectie gelanceerd.

Ze geeft in het interview voorts nog aan dat ze zelf over een mooie verzameling juwelen beschikt, maar dat dochter Lila Grace (14) er voorlopig van moet blijven. "Ze houdt van sierraden, maar mijn vintage exemplaren dragen, daar komt niets van in huis", klinkt het.

EXCLUSIVE: Kate Moss Launches Jewellery Collaboration with @ara_vartanian | LINK IN BIO! Een bericht gedeeld door Kate Moss Latest ?? (@katemosslatest) op 13 Mei 2017 om 11:05 PDT