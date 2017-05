Heren, opgelet: dit kan er gebeuren als je te veel porno kijkt

Porno kijken: het is niet zo onschuldig als je denkt. Een nieuwe studie heeft aangetoond dat overdadig naar porno surfen een vreemd neveneffect heeft. Bij mannen ten minste, want vrouwen blijven er vreemd genoeg van gespaard.

De opkomst van het internet heeft ook porno wereldwijd extreem toegankelijk gemaakt. Eerder toonde een studie al aan dat de helft van de 11- tot 16-jarigen al online porno heeft bekeken - de meesten van hen zelfs voordat ze de leeftijd van 14 bereikten.

Dat lijkt op zich niet zo zorgwekkend, maar nieuw onderzoek uit de Verenigde Staten heeft nog iets heel anders aan het licht gebracht. De studie is gebaseerd op twee vragenlijsten die werden uitgevoerd bij 300 mannen en vrouwen van tussen de 20 en 40 jaar, allen patiënten van een urologisch ziekenhuis.

Gebrek aan ‘goesting’

Buitensporig veel porno kijken, zo klinkt het in de resultaten, kan de kans op seksuele stoornissen bij mannen drastisch verhogen. Volgens het onderzoek hebben mannen die vaak hun toevlucht in online porno zoeken vaker desinteresse in seks met een échte partner, en is het voor hen moeilijker om in de slaapkamer contact te maken met hun partner. Vrouwen daarentegen lijken van dit effect totaal gespaard te blijven.

(lees verder onder de foto)

Foto: jwblinn - Fotolia

Zo’n 20 procent van de ondervraagde mannen beweerde drie tot vijfmaal porno te kijken per week. 4 procent beweerde masturberen bij porno fijner te vinden dan vrijen met hun partner. Onderzoekers vonden een hoge correlatie tussen de mannen die vaak porno kijken en zij die te kampen hadden met een gebrek aan ‘goesting’ of zelfs met erectiestoornissen.

Stukje van de puzzel

“Het aantal organische oorzaken voor erectiestoornissen in deze leeftijdsgroep is extreem laag”, legt Dr. Matthew Christman, uroloog aan het Naval Medical Centre in San Diego uit. “We moeten dus een andere oorzaak gaan zoeken voor de stijging van het aantal gevallen van erectiestoornissen in deze groep. Porno, geloven wij, kan een stukje van die puzzel zijn.”