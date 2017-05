“Club Brugge en Anderlecht zijn allebei hun boekje te buiten gegaan”

Na elke speeldag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven.

Weledele Jef,

Ik weet niet hoe jouw zondagse theekransje is geweest, maar het mijne was alvast de crème de la crème.

Ik ben in Brugge gaan kijken naar het duel tussen de twee succesrijkste voetbalinstituten van België. Royal Sporting Club Anderlecht, goed voor 33 titels, tegen Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging, 14 keer kampioen van België. De nummers één en twee uit de huidige competitie. Clubs met de nodige standing dus.

Gegroet werd er met de nodige plichtplegingen.

De blonde spits van de bezoekers stak meteen een ongetwijfeld vriendelijk bedoelde middelvinger op naar de supporters van de thuisploeg. Later zou hij ook nog eens uit beleefdheid een bal naar hun hoofden keilen. Toen de bezoekers in de drukkende zon het veld kwamen verkennen, sprongen de sproeiers in het stadion aan. De bezoekende coach reageerde verrukt op de welgekomen afkoeling en gilde de verantwoordelijke bij de thuisploeg enkele naar ik veronderstel dankbare complimenten toe.

De recordkampioen deed uit respect voor de thuisploeg een helft lang een verdienstelijke poging zo weinig mogelijk te voetballen. Een dubbele Brusselse gordel, waanzinnig slecht uitgespeelde counters en een doelman die zich in alle bochten probeerde wringen om maar enkele seconden extra te winnen. De coach besefte dat hij niet kon achterblijven en trapte dan maar gauw een tweede bal het veld in toen hij zag dat de thuisploeg het spel snel wilde hervatten. Klasse.

De vrijgevige thuissupporters beantwoordden dat met een verwelkomend fluitconcert en middels het spontaan gooien van talloze papieren souvenirs richting bezoekers. Het was de thuisploeg zelf die voor aftrap al 54.000 blaadjes voorzien had. De supporters moesten ze enkel nog zelf verfrommelen om de bezoekers een gepast onthaal te geven. Vooruitziend. De eindeloos tijdwinnende doelman en de bezoekende hoekschoptrapper werden er royaal mee in de watten gelegd. Het mooie is dat dit soort Brugse gastvrijheid jaar in, jaar uit te bewonderen valt.

Na de pauze ging die generositeit nog wat verder en werden de bezoekende doelman en scheidsrechter Wim Smet zelfs getrakteerd op gratis vuurwerk. Bij de voetbalbond zullen ze verheugd zijn dat de Brugse festiviteiten net zoals vorig jaar nog tijdens de wedstrijd van start gegaan zijn. Uiteindelijk kreeg ook de bezoekende coach door een attente thuisfan wat toegeworpen, opdat hij toch niet in de kou zou blijven staan. “Hij provoceerde”, merkten ze in Brugge vriendelijk op. Voorlopig hebben de heren bezoekers nog geen ‘nietes’ laten noteren.

Niets zo mooi als twee clubs van stand die elkaar hoffelijk, met de pink omhoog, naar het leven staan op een zonovergoten zondagnamiddag.

En wij die doen alsof het allemaal maar normaal is en onze kinderen vervolgens in blauw-zwarte en paars-witte truitjes hijsen.

Hoogachtend, Wim