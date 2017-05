Divagedrag of echt grondig beu? North West (4) schreeuwt naar paparazzi dat ze niet wil gefotografeerd worden

Celebs krijgen nu eenmaal te maken met paparazzi, dat is de keerzijde van de medaille zeggen ze wel vaak. Waar ze ook gaan, ze worden altijd bestookt door fotografen. Dat North West, dochter van Kim Kardashian en Kanye West, al die foto’s grondig beu is liet ze maar al te goed blijken vorige week.

“No pictures!”, schreeuwde de nu 4-jarige North West naar de paparazzi. Er klonk nog een verontschuldigde “sorry hoor Northie” langs de kant van de fotografen, maar dat kon de kleine dame niet deren. Terwijl mama Kim haar stevig vasthield, bleef ze maar schreeuwen. Is het divagedrag of is Amerika’s bekendste kindceleb het bekende leventje beu? Eén ding is zeker: deze kleine meid weet al goed wat ze wilt.