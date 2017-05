Zorgsector zoekt ambassadeurs, witte sector minder wit

De zorgsector zoekt personeel, maar tegelijkertijd werken er nog te weinig mensen met een migratieachtergrond. Recente initiatieven moeten helpen om de witte sector een beetje minder wit te kleuren.

Onder het motto ‘Ieder talent telt’ trachten diverse organisaties mensen met een migratieachtergrond aan het werk helpen in de non-profitsector. Volgens de laatste Vlaamse Herkomstmonitor zoeken meer dan 60.000 van hen een job. Er is ook steeds meer diversiteit in het cliënteel van non-profitorganisaties en dat weerspiegelt zich niet altijd bij het personeel.

Via een ESF-project (Europees Sociaal fonds) willen Vivo, Verso, het Minderhedenforum, VDAB en de Vlaamse zorgambassadeur werkzoekenden met buitenlandse roots wegwijs maken in de non-profitsector. “Je merkt in de zorgsector vandaag een duidelijke uitstroom van oudere werknemers. We zullen ook medewerkers van vreemde origine nodig hebben om voldoende handen te behouden”, stelt Klaartje Theunis, voorzitter van Verso en bij Zorgnet-Icuro verantwoordelijk voor het luik personeel en organisatie. Als netwerkorganisatie van zorgorganisaties zet ook Zorgnet-Icuro haar schouders onder dit initiatief.

'Iedereen talent'-project

Mensen van buitenlandse origine warm maken voor de zorgsector loopt binnen het ‘Iedereen talent’-project op diverse manieren. Momenteel start er een initiatief waarbij werknemers met buitenlandse roots in promotiefilmpjes getuigen voor de sociale sector. “Maar we hebben nog ambassadeurs nodig”, vertelt Saar Casteels, projectbeheerder diversiteit bij Vivo.

