Oma moet amper 10 minuutjes rijden naar ziekenhuis, maar mist afslag en belandt 480 km verderop

Valerie Johnson, een 83-jarige oma uit het Britse Peopleton, had een afspraak in het plaatselijke ziekenhuis. Ze moest amper 10 kilometer afleggen, een autorit van ongeveer evenveel minuten, maar raakte door wegenwerken helemaal verdwaald. Tot ze uren later en 480 kilometer verder werd teruggevonden.

“Ik kreeg plots een telefoontje van de buurman van mijn moeder”, vertelt Karen Maskell, Valeries 49-jarige dochter. “Hij was ongerust omdat mijn moeder nog niet was thuisgekomen. Ik dacht meteen aan een ongeval.”

Karen belde meteen de politie, die liet weten dat haar moeder rond 11 uur ’s avonds nog een verkeerscamera in Preston was gepasseerd, meer dan 200 kilometer ten noorden van haar thuisstad. “Ik zei dat dat mijn moeder echt niet kon zijn. Ze haat rijden en rijdt zelden meer dan vijf kilometer...”

Afslag gemist

Het bleek wel om Valerie te gaan en omdat ze verder noordwaarts leek te rijden, werd voor alle zekerheid ook de Schotse politie ingeschakeld. Met succes: oma Johnson werd uiteindelijk rond 0u40 teruggevonden in het Schotse dorpje Larkhall. Ze was uiteindelijk vlakbij Glasgow beland, meer dan 480 kilometer van haar thuisstad. Naar verluidt had de oma haar afslag gemist door wegenwerken en was ze gewoon blijven rijden.

Uiteindelijk was ze zonder benzine gevallen en werd Valerie opgevangen door enkele bewoners die ook meteen de politie verwittigden. Daar wachtte het kranige oudje tot haar dochter - met het vliegtuig - arriveerde.