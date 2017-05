Bewoonster in shock na ongeval met vrachtwagens

Steenokkerzeel -

Een ongeval met twee vrachtwagens op de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel heeft maandagochtend voor heel wat schade en verkeershinder gezorgd. Dat meldt de lokale politie. Een woning raakte ernstig beschadigd bij het ongeval en door de aanrijding was de Haachtsesteenweg een tijd volledig afgesloten. Eén persoon raakte lichtgewond. De bewoonster van het huis verkeerde in shock.