Dit aanzoek duurde 18 maanden en begon op dag één van hun relatie

Lucie Jones (26) werd pas vijftiende op het Eurovisiesongfestival, maar scoort beter in de liefde. Haar vriend Ethan Boroian besloot namelijk al op de eerste dag van hun relatie dat hij met haar wou trouwen en werkte dan ook achttien maanden lang toe naar het eigenlijke aanzoek.

De Welshe Lucie Jones, die het VK vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival van dit jaar, leerde in november 2015 de Frans-Amerikaanse chef Ethan Boroian (26) kennen tijdens een bootcamp in het tv-programma X Factor waar ze beide aan deelnamen. Het was liefde op het eerste gezicht en al helemaal voor hem want al op de eerste dag van hun relatie wist hij dat ze de vrouw van zijn leven was en met haar wou trouwen.

Omdat hij haar op een originele manier ten huwelijk wou vragen, nam hij anderhalf jaar lang filmpjes op van tripjes naar Parijs toen ze nog maar 9 dagen samen waren tot in zijn woonplaats Chicago toen ze al 373 dagen een koppel vormden. Nadat hij haar de video had getoond, ging hij op zijn knieën zitten en gaf haar een diamanten ring die zijn vader nog voor zijn moeder had gekocht op hun tiende huwelijksverjaardag.

Ondertussen is het koppel nog altijd verloofd en zijn ze vast van plan om in augustus in het huwelijksbootje te stappen.