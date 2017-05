In zijn overlijdensbericht onthullen de ouders van Andrew (23) het duistere geheim van hun zoon

Vrienden en familieleden van Andrew Oswald kenden hem als een getalenteerde schrijver en een muziekfreak. Hij was een sympathieke kerel, het type waarmee je zoon zou mogen optrekken en waarmee je dochter zou mogen thuiskomen. Maar Andrew verborg een duister geheim, een geheim dat zijn ouders na zijn dood besloten te onthullen.

Andrew, afkomstig uit de Amerikaanse staat New Jersey, stierf op 27 januari van dit jaar. Hij was amper 23 jaar oud. In het overlijdensbericht dat in de kranten werd afgedrukt, delen zijn ouders het geheim dat achter de jongeman schuil ging.

“Onze prachtige zoon Andrew is gestorven aan een overdosis heroïne”, staat er te lezen. “We willen zijn verhaal delen in de hoop dat het andere levens kan redden, en dat zijn dood dus niet voor niets is geweest. Verslaving is een mentale ziekte. Niemand plant om een verslaafde te worden.”

Waarschuwing

Het is een trieste ‘trend’ in Amerika. Door de toename van het aantal sterfgevallen als gevolg van een drugsverslaving, nemen meer en meer ouders hun toevlucht tot het overlijdensbericht om daarin het tragische verhaal van hun overleden zoon of dochter uit de doeken te doen. Als oproep en waarschuwing voor alle andere ouders en voor hun kinderen zelf, wanneer ze met drugs in aanraking zouden komen.

“Niemand van zijn vrienden wist dat hij drugs nam, totdat hij naar een afkickcentrum ging”, vertelt Andrews moeder, die haar enige kind verloor.

Andrews ouders wisten dat van de mooie façade van hun zoon na hun onthulling weinig zou overblijven, maar ze hadden een hoger doel voor ogen.

“Ik twijfelde eerst,” gaat de moeder verder, “want het voelde aan als de outing van mijn zoon. Maar mijn man zei: Vertel het iedereen, vertel ze dat ze Russische roulette spelen als ze zulke drugs innemen.”

Onverwachte steun

Het duurde niet lang of de ouders voelden de impact van hun moedige beslissing. Honderden mensen daagden op voor de begrafenis van de jongeman. Veel van hen waren familieleden van mensen die met een drugsverslaving kampen, of die ook waren gestorven aan een overdosis. Ze vertelden Andrews ouders dat ze steun hadden gevonden in het overlijdensbericht, het bericht waarin duidelijk stond dat een verslaving geen teken van falen is, maar een ziekte.