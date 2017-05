Celebs Deze gekke jurken vonden hun weg naar de rode loper van de BAFTA's

In Londen werden de BAFTA's uitgereikt aan de beste televisiereeksen van het afgelopen jaar. Uitgesproken favoriet 'The Crown' sleepte geen enkel beeldje in de wacht en de regen viel met bakken uit de hemel, maar op de rode loper werd er toch een feestje gebouwd. Reden dus voor veel televisiesterren om in enkele opvallende creaties op te duiken. De prijs van het origineelste kapsel ging dan weer naar Candice Brown, winnares van 'The Great British Bake Off', zij koos voor piekjeshaar en werd zo terug gekatapulteerd naar de jaren 90.