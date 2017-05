David zag hoe de Bende van Nijvel zijn ouders en zusje executeerde. Hij geeft nu de hulp die hij zelf nooit kreeg

Aalst - David Van De Steen (41), die bij de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst zwaargewond raakte en zag hoe zijn ouders en zusje werden doodgeschoten, helpt nu als rouwtherapeut mensen bij de verwerking van het verlies van een geliefde. “In mijn tijd bestond zoiets jammer genoeg niet”, zegt de Aalstenaar. Zijn lijdensweg wordt de rode draad door de nieuwe film van Stijn Coninx over de Bende. De opnamens starten deze zomer.

David Van De Steen was amper 9 toen de Bende van Nijvel zijn familie doodschoot. “Ik raakte zelf ook zwaargewond en lag bijna een jaar in het ziekenhuis. Mijn grootouders hebben mij opgevoed. Heel lieve mensen die alles voor mij hebben gedaan. Maar ik heb nooit professionele hulp gekregen om over mijn trauma’s te praten. Slachtofferbegeleiding, in die tijd bestond dat niet.”

Zaterdag 9 november 1985, 19.37 uur. David Van De Steen, zijn ouders en zijn zus hadden net gewinkeld in de Delhaize van Aalst en stapten op de parking naar hun auto. David en zijn ma liepen eerst, pa en zus er vlak achter. Het was hun laatste moment samen.

“Niet schieten, dat is mijn papa!” riep zijn zus nog. “Een keiharde knal volgde, alsof er vuurwerk onder je neus ontploft. Mijn zus en mijn vader zakten in elkaar. De pijnkreet die uit mijn vaders mond ontsnapte, zal me mijn hele leven bijblijven. Dan de schrille, paniekerige stem van mijn moeder: Lopen, David! Maak dat je wegkomt! En dan weer een knal.”

David gehoorzaamde zijn moeder en vluchtte terug de winkel in waar hij zich verstopte aan de stripverhalen. Maar plots stond een van die gangsters voor hem. “Ik keek recht in de afgezaagde loop van zijn geweer. Hij grijnsde en schoot.”

Pas dagen later werd hij wakker in het ziekenhuis. De heupkop was weggeschoten. De slagader en de spieren in zijn been doormidden gesneden. In de muts die hij droeg, zaten twee kogelgaten, net onder de pompon. David had enorm veel geluk dat hij nog leefde. Hij lag bijna een jaar in het ziekenhuis en voelt vandaag nog altijd pijn. De daders zijn nooit gevonden.

Rouwtherapeut en ervaringsdeskundige

David Van De Steen is nu 41 jaar, getrouwd en zelf vader. Hij is invalide verklaard, maar werkt toch deeltijds. “Als rouwtherapeut. Ik heb vorig jaar mijn diploma gehaald. Ja, je mag me gerust ervaringsdeskundige noemen”, zegt hij.

“Wat ik nu doe, is iets wat ik nooit gekund heb. Met iemand praten over wat er is gebeurd en over hoe dat trauma te verwerken. Nu zijn er traumapsychologen, is er slachtofferhulp en noem maar op. Toen was er niets. Ik praat nu met mensen die een dierbare verloren hebben. Want praten is belangrijk. Het zal wel slijten, werd er toen tegen mij gezegd. Maar zoiets, dat slijt natuurlijk nooit. Tot op vandaag word ik er nog bijna dagelijks mee geconfronteerd, ook al is het 32 jaar geleden. Er zijn de pijnen die ik nog altijd voel, maar ook de herinneringen. Zeker nu de film op komst is.”

De Vlaamse regisseur Stijn Coninx begint in augustus immers met de opnamen van een film over de Bende-aanslag in Aalst. “Het wordt fictie met het levensverhaal van David dat als rode draad doorheen het verhaal loopt. Hoe hij de aanslag heeft beleefd, over zijn herstel, hoe hij opgroeide bij zijn grootouders die tegenover de Delhaize woonden waar het bloedbad is aangericht en over het onderzoek dat nog altijd loopt”, zegt regisseur Stijn Coninx.

Coninx heeft zich helemaal in het dossier verdiept. “Ik denk dat hij het intussen even goed kent als veel van de speurders “, zegt David.

Wie de rol van David zal spelen of van de reus, de overvaller die volgens getuigen opvallend groot was, wil Coninx nog niet zeggen. “Daar zijn we nog volop mee bezig”, klinkt het.

Volgens David Van De Steen zal Jan Decleir in de huid van zijn opa Albert Van de Steen kruipen. Die was getuige vanop de eerste rij en wist dat zijn kinderen en kleinkinderen in het warenhuis waren toen de eerste schoten weerklonken. Knallen die hij tot in zijn appartement op de Parklaan in Aalst hoorde. “Ik kan geen betere acteur dan hij verzinnen voor die rol. Jan Decleir, dat is gewoon mijn opa”, zegt David.