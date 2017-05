Ruzie tussen jongeren ontaardt in bloedbad: gewapende herders doden 21 biddende moslims als vergelding

Eenentwintig dorpelingen, die in een moskee aan het bidden waren, zijn zaterdag gedood door gewapende herders in het centrum van Nigeria.

“De gewapende mannen openden plots het vuur op de gelovigen tijdens het ochtendgebed in de moskee in het dorpje Etogi en doodden 20 mensen, de imam inbegrepen. Vrouwen en kinderen liepen verwondingen op”, verklaarde politiewoordvoerder Bala Elkana maandag.

Naar verluidt was de aanval een vergelding voor een eerder geschil tussen jongeren van de Fulbe-gemeenschap, een etnische groep in de Sahelzone verspreid over een aantal landen in West-Afrika, en dorpsleden, die resulteerde in de dood van een herder.