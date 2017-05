In Pairi Daiza slurp je binnenkort cocktails op het strand met zicht op de pinguïns

Zon, geen zee, strand en ... pinguïns. Op het einde van de maand opent dierenpark Pairi Daiza zijn nieuwe beach bar: “Cambron-Plage”. Dat moet een plaats worden waar ouders en kinderen even helemaal kunnen ontspannen, vlakbij de zeehonden en pinguïns, die ook naar het strand verhuisden.

Pairi Daiza is vast van plan één van dé ‘places to be’ te worden deze zomer, en daarvoor laten ze niets aan het toeval over. Er wordt een heuse beach bar gebouwd waar je smoothies en cocktails zal kunnen drinken met uitzicht op de zeehonden en pinguïns. Ook het plaatselijk gebrouwen Cambronbier zal er te verkrijgen zijn.

Volgens de woordvoerder van Pairi Daiza is er nog ongeveer tien dagen werk aan de bar op ‘Cambron-Plage’, maar zou ze dus op het einde van de maand moeten kunnen openen.

De bar staat voorlopig nog in de stellingen Foto: rr

In de zomervakantie breidt het dierenpark zijn offensief verder uit en kan je er op vrijdag en zaterdag optredens meepikken van verschillende binnen- en buitenlandse bands. Helemaal in thema is er zo al een optreden gepland van onder meer de band “Sea, Sax and Fun”, vermoedelijk zonder Epic Sax Guy, helaas.

Open tot 23 uur, “met respect voor de dieren”

Op de festivalavonden zal het park ook open blijven tot 23 uur. Tomorrowland-toestanden moet je er echter niet verwachten. “Alles gebeurt met respect voor de dieren, dus veel optredens zijn maar licht versterkt of akoestisch”, klinkt het.

Op termijn is het ook de bedoeling dat de bezoekers van ‘Cambron-Plage’ heel erg dicht bij de pinguïns en zeehonden kunnen komen, maar het dierenpark wil nog geen beloftes doen over wanneer dat zal gebeuren. “De dieren zijn net verhuisd van het bassin waar ze eerder verbleven, naar het strand, dus we geven ze nog even de tijd om te wennen”, klinkt het.