Kris Peeters: “Hainan Airlines wil route Shanghai-Brussel openen in oktober”

De Chinese luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines streeft ernaar om op 25 oktober rechtstreekse vluchten op te starten tussen Brussel en de Chinese stad Shanghai. Dat heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) getweet na een ontmoeting met toplui van de maatschappij.

Eind oktober vorig jaar werd in Peking, tijdens een bezoek van premier Charles Michel aan China, een intentieverklaring ondertekend over de nieuwe route. Hainan beloofde toen dat de verbinding zou worden opgestart in de tweede helft van 2017.

Dat lijkt dus te gaan lukken. “Diner met de top van @HainanAirlines die ernaar streeft om rechtstreekse lijn Brussel-Shanghai in te vliegen op 25 oktober dit jaar”, tweette minister Peeters maandag vanuit China.

Hainan Airlines vliegt al langer rechtstreeks tussen Brussels Airport en Peking.