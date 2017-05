Best betaalde voetballer ter wereld krijgt bakken kritiek na “goedbedoelde mop”

Ezequiel Lavezzi zit in de penarie. De Argentijnse aanvaller, die de best betaalde voetballer ter wereld is, maakte tijdens een fotoshoot bij zijn Chinese ploeg Hebei China Fortune een “goedbedoeld grapje”: hij poseerde met de spleetogen, maar dat schoot bij de Chinese fans uiteraard in het verkeerde keelgat. “Ik had geen enkele intentie om de Chinese bevolking te beledigen”, probeerde Lavezzi achteraf de plooien glad te strijken.

“Toen we de officiële ploegfoto’s maakten, trok ik enkele gekke bekken naar de fotograaf. Die foto’s zouden nadien gebruikt worden voor een promocampagne. Het was een goedbedoelde mop, ik had geen enkele intentie om de Chinese bevolking te beledigen. Ik ben heel gelukkig bij Hebei en beleef hier een prachtige periode. Ik hou van het leven hier, iedereen is super vriendelijk. Ik excuseer me dan ook uitvoerig aan het Chinese publiek en mijn fans. In de toekomst zal ik voorzichtiger omspringen met deze zaken”, klinkt de officiële verontschuldiging.

Football Leaks maakte vorige week bekend dat Ezequiel Lavezzi de best betaalde voetballer ter wereld is. De Argentijn verdient ongeveer 950.000 euro per week, zo’n 45 miljoen euro per jaar. Dat is stukken meer dan pakweg Cristiano Ronaldo (26 miljoen per jaar) en Lionel Messi (22 miljoen per jaar).