Dieselschandaal VW: “Verborgen uitstoot veroorzaakte 38.000 vroegtijdige overlijdens in 2015”

De extra uitstoot van stikstofoxides (NOx) door auto’s onder reële rijomstandigheden was in 2015 de oorzaak van 38.000 vroegtijdige overlijdens wereldwijd, waaronder 11.400 in de Europese Unie. Dat heeft de International Council on Clean Transportation (ICCT) berekend in een studie die maandag in het toonaangevende vakblad Nature verschijnt. De onderzoekers voorspellen dat tegen 2040 wereldwijd 184.000 mensen te vroeg zullen overlijden door de schadelijke uitstoot, “als overheden geen actie ondernemen”.

Onder reële omstandigheden stoten wagens meer NOx uit dan onder testomstandigheden in een lab. Een impact was er ook door de sjoemelsoftware van Volkswagen, die wereldwijd in elf miljoen wagens geïnstalleerd werd, waarvan de meeste in Europa rondreden.

De onderzoekers berekenden nu dat die extra uitstoot in 2015 tot 38.000 vroegtijdige overlijdens heeft geleid, onder meer door longziektes, kankers, beroertes en hartfalen. De uitstoot die reglementair de lucht in ging, veroorzaakte nog eens 70.000 sterfgevallen.

De Europese Unie was het grootste slachtoffer van de verborgen stikstofemissie. Die deed in 2015 11.400 Europeanen te vroeg sterven. Ongeveer 60 procent van de overlijdens was te wijten aan uitstoot door lichte dieselvoertuigen zoals personenwagens. De reglementaire uitstoot deed er nog eens 17.100 voortijdige sterfgevallen bij.

De auteurs van de studie onderstrepen het belang van striktere normen voor uitstoot en pleiten voor strenger toezicht op autoconstructeurs, “anders overlijden tegen 2040 184.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van stikstofuitstoot”, klinkt het. Het aantal mensen dat te vroeg overlijdt als gevolg van die uitstoot zou met 10 procent dalen als de stikstofemissie in lijn was met de regelgeving en zou bijna 20 procent lager liggen met strengere normen, klinkt het, “op voorwaarde dat er efficiënte controleprocedures zijn”.