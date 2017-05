Zelfverklaard beursgenie schuift moord in schoenen van ander slachtoffer: “Ik was bang, maar ik had niet mogen helpen met het lichaam te begraven”

Houthulst - Christian Fobe (52) blijft op zijn assisenproces beweren dat niet hij, maar André Den Baes de echte dader is van de moord op Jean Hyde in Merkem op 11 oktober 2004. Voor de moord op Den Baes werd Fobe in 2007 al tot levenslange opsluiting veroordeeld.

LEES OOK (+). Een mooiprater. Een zelfverklaard beursgenie. Maar vooral een tweevoudige moordenaar

Krystian Tadeusz Hoffmann werd geboren in het Poolse Poznan, maar kwam na een omzwerving via Zweden in 1993 in België terecht. “Mijn tante woonde in Brugge en was getrouwd met notaris Fobe. Die heeft me later geadopteerd om mijn verblijf in België te regulariseren”, aldus Fobe tijdens het verhoor van assisenvoorzitter Steven Van Overbeke.

De aanleiding voor zijn plotse vertrek uit Polen is niet helemaal duidelijk. “Er waren financiële problemen toen een geldschieter zich terugtrok, maar ik had echt niets met fraude of de Poolse maffia te maken.”

In België ontwikkelde Fobe een softwarepakket voor beursspeculanten. In 2008 werd hij voor zijn financiële malversaties bij verstek veroordeeld door de Brugse correctionele rechtbank. “Dat had niets te maken met dat beursprogramma en ik heb die mensen niet opgelicht. Dat proces was enkele maanden na mijn levenslange veroordeling, ik zag het niet zitten om daar naartoe te gaan.” Ook met zijn veroordeling voor de moord op Den Baes is Fobe nog steeds niet akkoord. Hij doet het af als een uit de hand gelopen schermutseling.

“Vriendelijkste en braafste man ooit”

Via zijn adoptievader had de beschuldigde de Gentenaar Jean Hyde leren kennen. “Het was de vriendelijkste en braafste mens die ik ooit ontmoet heb. Het was een vrij rare en excentrieke man.” Hyde beweerde vaak dat hij ooit als Brits geheim agent werkte. “Jean was een geboren entertainer, hij kon fantastische verhalen vertellen. Hij vertelde dat hij piloot was, dat bleek zelfs te kloppen.”

Het lichaam van Hyde werd pas ruim zeven jaar na zijn verdwijning aangetroffen voor de woning van Fobe in Merkem. Volgens de beschuldigde had het slachtoffer een conflict met André Den Baes. “Jean had verteld dat hij iemand zocht om werken te doen in zijn woning, maar dat was niet serieus. André was kwaad omdat hij al kosten had gemaakt.” Tijdens de bewuste discussie zou Fobe zich in de kamer ernaast bevonden hebben. “Hij zat geknield over Jean en was hard op hem aan het slaan. André was een sterke man. Ik weet niet of hij toen al geschoten had. Ik weet ook dat hij in zijn hoofd moet geschoten zijn, maar ik heb daar geen verwondingen gezien.”

“Had Jean moeten beschermen”

Fobe blijft dus volhouden dat Den Baes Hyde om het leven bracht. “Luister, ik voel me wel verantwoordelijk voor wat Jean overkomen is, maar ik heb het niet gedaan. Ik had Jean moeten beschermen.” Toch hielp de beschuldigde nog mee met het begraven van het lichaam. “André had relaties in de hoogste regionen van de Brugse politie, ik was bang van hem. Het was heel stom om hem te helpen en er beton op te gieten.”

Voorzitter Steven Van Overbeke wees Fobe op heel wat onduidelijkheden in zijn verhaal. Zo zou hij Den Baes nog gechanteerd hebben, wat niet strookt met zijn vermeende angst. Het onderzoek toonde ook aan dat Den Baes en Hyde elkaar niet kenden. “Ik begrijp echt niet dat ze daar geen bewijs van gevonden hebben. Het is voor mij ook moeilijker om me te verdedigen doordat André Den Baes dood is.”

De rest van de dag leggen heel wat politiemensen hun getuigenis af.