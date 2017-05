Wetenschappers hebben mysterieus “zeemonster” in Indonesië geïdentificeerd

Een gigantische massa met kop noch staart, een grote hoeveelheid bloed in het water en een akelige stank. Op dat tafereel botste Asrul Tuanakota (37) toen hij een wandeling maakte aan het strand in het Indonesische Ceram. “Een zeemonster”, zo fluisterden de lokale inwoners. Maar nu hebben wetenschappers het dier kunnen identificeren.

Het mysterieuze “zeemonster” werd ontdekt op het Hulung strand, in het noorden van het Indonesische eiland Ceram. Daar stonden de lokale inwoners met de handen in het haar. Zoiets hadden ze nog nooit gezien.

Het gevaarte verwijderen blijkt extreem moeilijk, aangezien het karkas twee ton weegt en vijftien meter lang is. Daarom vragen de lokale inwoners de autoriteiten zo snel mogelijk om hulp om de massa te verwijderen, omdat ze bang zijn dat het toeristen zou afschrikken. Voorlopig is dat absoluut niet het geval, aangezien veel mensen naar daar trekken om een selfie te nemen met het “monster”.

Mysterie ontrafelen

Verschillende biologen kwamen intussen kijken en namen stalen om het mysterie te kunnen ontrafelen. Als we George Leonard van Ocean Conservancy mogen geloven, is dat nu gelukt. Volgens hem gaat het om het karkas van een baleinwalvis. Door de verre staat van ontbinding leek het echter helemaal niet meer op een walvis.

Dode walvissen zinken bovendien meestal naar de bodem van de zee. Vermoedelijk had dit dier een bacteriële infectie waardoor er meer gassen geproduceerd werden. Het is ook mogelijk dat het dier gestorven is door een botsing met een schip.